У Дніпровському районі Києва перебої зі світлом через пожежу на підстанції, затримуються тролейбуси і трамваї

18 квітня, 21:55
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Перед повідомленням про перебої зі світлом у соцмережаз з’явилось відео палаючого трансформатора на Русанівських садах (Фото: Кадр відео Київ ІНФО via Telegram)

Перед повідомленням про перебої зі світлом у соцмережаз з’явилось відео палаючого трансформатора на Русанівських садах (Фото: Кадр відео Київ ІНФО via Telegram)

В окремих частинах Дніпровського району Києва перебої з електропостачанням через пожежу на підстанці, у зв’язку з чим затримується низка тролейбусів і трамваїв.

Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації.

Зазначається, що затримуються тролейбуси №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К та трамваї №№ 22, 27, 28, 33, 35.

Перед цим у соцмережах повідомляли, що загорівся трансформатор на Русанівських садах і публікували відео пожежі.

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Редактор: Анастасія Одінцова

Теги:   Київ Відключення світла Пожежа

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