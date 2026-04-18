У Дніпровському районі Києва перебої зі світлом через пожежу на підстанції, затримуються тролейбуси і трамваї

Перед повідомленням про перебої зі світлом у соцмережаз з’явилось відео палаючого трансформатора на Русанівських садах (Фото: Кадр відео Київ ІНФО via Telegram)

В окремих частинах Дніпровського району Києва перебої з електропостачанням через пожежу на підстанці, у зв’язку з чим затримується низка тролейбусів і трамваїв.

Про це повідомили у Київській державній міській адміністрації.

Зазначається, що затримуються тролейбуси №№ 30, 31, 34, 37, 43, 44, 47, 50, 50-К та трамваї №№ 22, 27, 28, 33, 35.

Перед цим у соцмережах повідомляли, що загорівся трансформатор на Русанівських садах і публікували відео пожежі.