У Києві частково відновили водопостачання після російського обстрілу

4 листопада, 08:44
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У Києві частково відновили водопостачання після обстрілу енергооб'єктів (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У Києві частково відновили водопостачання після обстрілу енергооб'єктів (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У середу, 4 листопада, у Києві частково відновили водопостачання після масованого російського обстрілу.

Про це повідомляє КМДА.

Уточнюється, що роботи з відновлення водопостачання тривали безперервно протягом усієї ночі.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста, зазначили в КМДА.

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Також зазначається, що з 8:00 у районах, де наразі відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.

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Раніше в компанії ДТЕК повідомили, що в ніч на 3 листопада та вранці того ж дня Росія завдала масованого удару по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, застосувавши десятки ракет і безпілотників; станції припинили виробництво електроенергії.

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький повідомив, що під ударом РФ опинилися великі електростанції у Дніпропетровській, Вінницькій та Харківській областях. Також було атаковано важливі підстанції, зокрема в західній частині України. Корецький заявив про серйозні пошкодження в енергомережі та на об'єктах генерації електроенергії.

3 листопада в Київводоканалі повідомили, що Київ тимчасово залишився без водопостачання. Там також попередили, що після відновлення електропостачання знадобиться час на запуск обладнання, заповнення водопровідних мереж і стабілізацію тиску.

Вранці 3 листопада в Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення за командою Укренерго.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Київ Російська агресія Війна Росії проти України Відключення води

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