У Києві відкрили погруддя Імре Надя — колишнього прем’єр- міністра Угорщини , якого радянська влада стратила після придушення Угорської революції 1956 року. Про це у неділю, 1 листопада, повідомив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

Наступним кроком, за його словами, має стати відкриття в Будапешті погруддя Василя Стуса — українського поета й дисидента, який протистояв радянському тоталітаризму.

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Ініціаторами встановлення пам’ятника у Києві стали депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер та Альянс національних спільнот Європейська коаліція.

«Історія Імре Надя, якого стратила радянська влада, нагадує про справжню природу московського імперіалізму, який не визнає права інших народів на власний шлях. Сьогодні Україна протистоїть тій самій імперській політиці. Ми добре знаємо ціну свободи й поважаємо право інших народів ушановувати тих, хто боровся за незалежність», — заявив Буданов.

На церемонію відкриття погруддя до Києва прибув угорський пастор і колишній дисидент Габор Іваньї. Він привіз із собою прапор Угорської революції 1956 року, на якому залишила підпис онука Імре Надя — Каталін Яноші.

Фото: Кирило Буданов / Telegram

Фото: Кирило Буданов / Telegram

Фото: Кирило Буданов / Telegram

Фото: Кирило Буданов / Telegram

Імре Надь двічі очолював уряд Угорщини: у 1953−1955 роках та у 1956 році, під час антирадянського повстання. Після повернення на посаду прем'єр-міністра він підтримав вимоги революціонерів. Однак після придушення повстання радянськими військами Надя звинуватили у державній зраді та засудили до страти. У червні 1958 року його повісили в Будапешті.