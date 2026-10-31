У ДТЕК пояснили, чому в Києві погіршилася ситуація зі світлом

Нові удари РФ по енергетиці ускладнили ситуацію зі світлом у Києві (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Ситуація з електропостачанням у Києві погіршилася через повторний удар РФ по ТЕЦ у п’ятницю, 30 жовтня, та внаслідок попередніх обтрілів.

Про це у суботу, 31 жовтня, повідомили в ДТЕК.

У компанії зазначили, що наслідки нових обстрілів наклалися на пошкодження, завдані попередніми атаками, через що ситуація в енергосистемі ускладнилася.

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Енергетики продовжують відновлювати пошкоджене обладнання та працюють цілодобово, щойно це дозволяють безпекові умови.

«Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», — підкреслили в ДТЕК.

Увечері 30 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Києві, влучивши в нього трьома БпЛА. Через пошкодження, за даними ДТЕК, частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилася без електроенергії, також виникли перебої з водопостачанням.

До того ж на відкритій ділянці червоної лінії метро між станціями Лісова та Дніпро збільшували інтервали руху поїздів до 10−12 хвилин.