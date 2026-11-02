У Києві та області ввели аварійні відключення світла

2 листопада, 07:54
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Графіки відключення світла у Києві та області не діють 2 листопада 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Графіки відключення світла у Києві та області не діють 2 листопада 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У Києві та Київській області вранці у понеділок, 2 листопада, запровадили екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Наразі графіки відключень не діють. Екстрені знеструмлення ввели за командою Укренерго, сказано у повідомленні.

Вночі російські війська атакували Київську область реактивними БпЛА. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про дрони у різних районах Київщини, атака продовжилася вранці 2 листопада.

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1 листопада у Києві також вводили аварійні відключення світла. У ДТЕК повідомляли, що ситуація в енергосистемі столичного регіону ускладнилася, зокрема через повторний удар РФ по ТЕЦ 30 жовтня, а також внаслідок попередніх обстрілів.

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Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Київ ДТЕК Київська область Відключення світла Графіки відключення світла

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