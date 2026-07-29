З 1 серпня проїзд у маршрутках Києва подорожчає: скільки треба буде платити
По словам представителей транспортной отрасли, главной причиной повышения цены стала острая нехватка водителей для маршруток (Фото: Людмила Марчук / Facebook)
У Києві з 1
серпня 2026 року проїзд у більшості маршруток подорожчає до 25 гривень.
Про це 29 липня Суспільному повідомив керівник Громадської спілки Асоціація перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко.
За його словами, головною причиною підвищення ціни стала гостра нестача водіїв — яка посилилася після зміни правил бронювання працівників від мобілізації — тепер частина водіїв відмовляється виходити на маршрути.
«Зараз дуже великі проблеми з бронюванням водіїв. Багато хто не хоче виїжджати на роботу, адже більшість живе за межами Києва і дорогою проходить блокпости. Підприємства змушені підвищувати зарплати, щоб втримати людей, а це додаткові витрати», — сказав Мойсеєнко.
За його словами, на рішення про підвищення ціни проїзду вплинули й інші чинники — подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту. При цьому, на думку Мойсеєнко, тариф потрібно переглядати поступово, а не раз на кілька років.
Однак, на коротких маршрутах, зокрема № 240 та № 241 на Лісовому масиві, вартість проїзду поки залишиться 20 гривень. Проте водночас більшість маршрутів працюватиме вже за новим тарифом — 25 гривень, резюмувало Суспільне.
З 15 липня вартість разового проїзду у комунального транспорті Києва виріс одразу з 8 грн до 30 грн. Всі діючі пільги при цьому буде збережено. У КМДА наполягають, що економічно обґрунтований становить 64,6 грн для метро і 44,14 для наземного транспорту. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві не переглядались з липня 2018 року, повідомляли чиновники.
Так само повідомлялося і про зростання ціни проїзду з 15 липня у столичних маршрутках з разом із підвищенням проїзду у метро на наземному комунальному транспорті.