З 1 серпня проїзд у маршрутках Києва подорожчає: скільки треба буде платити

У Києві з 1 серпня 2026 року проїзд у більшості маршруток подорожчає до 25 гривень .

Про це 29 липня Суспільному повідомив керівник Громадської спілки Асоціація перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко.

За його словами, головною причиною підвищення ціни стала гостра нестача водіїв — яка посилилася після зміни правил бронювання працівників від мобілізації — тепер частина водіїв відмовляється виходити на маршрути.

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«Зараз дуже великі проблеми з бронюванням водіїв. Багато хто не хоче виїжджати на роботу, адже більшість живе за межами Києва і дорогою проходить блокпости. Підприємства змушені підвищувати зарплати, щоб втримати людей, а це додаткові витрати», — сказав Мойсеєнко.

За його словами, на рішення про підвищення ціни проїзду вплинули й інші чинники — подорожчання пального, запчастин та обслуговування транспорту. При цьому, на думку Мойсеєнко, тариф потрібно переглядати поступово, а не раз на кілька років.

Однак, на коротких маршрутах, зокрема № 240 та № 241 на Лісовому масиві, вартість проїзду поки залишиться 20 гривень. Проте водночас більшість маршрутів працюватиме вже за новим тарифом — 25 гривень, резюмувало Суспільне.

Інфографіка: NV

З 15 липня вартість разового проїзду у комунального транспорті Києва виріс одразу з 8 грн до 30 грн. Всі діючі пільги при цьому буде збережено. У КМДА наполягають, що економічно обґрунтований становить 64,6 грн для метро і 44,14 для наземного транспорту. Тарифи на проїзд у комунальному транспорті у Києві не переглядались з липня 2018 року, повідомляли чиновники.

Так само повідомлялося і про зростання ціни проїзду з 15 липня у столичних маршрутках з разом із підвищенням проїзду у метро на наземному комунальному транспорті.