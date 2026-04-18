Душили собаку: поліція перевіряє інформацію про жорстоке поводження з тваринами в одному з грумінг-салонів Києва
У Києві грумер душила собаку, щоб заспокоїти її під час процедури (Фото: Скриншот відео / Київ24)
Національна поліція України перевіряє інформацію про жорстоке поводження з тваринами в одному з грумінг-салонів Києва після оприлюднення відео, на якому співробітниця душила собаку. Про це сказано у повідомленні правоохоронців у п’ятницю, 17 квітня.
У Мережі повідомляється, що колишня співробітниця салону опублікувала кадри жорстокого поводження з собакою під час процедури. На відео видно, як жінка, імовірно, душить песика.
Ексспівробітниця заявила, що подібні випадки траплялися й раніше, керівництво не реагувало на її скарги, пише Київ24.
Поліція Києва повідомила, що заяв чи повідомлень щодо вказаної події не надходило, але правоохоронці розпочали перевірку після того, як отримали інформацію з соцмереж.
На місце події скерували співробітників Солом’янського управління поліції. За результатами перевірки буде надано правову кваліфікацію, сказано у повідомленні.