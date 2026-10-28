Пропонував Малюку, Кубракову і Гройсману. Зеленський доручив прем'єру сформувати спеціальну управлінську команду для Києва

Президент України Володимир Зеленський запропонував сформувати спеціальну управлінську команду для Києва та назвав потенційних учасників, яких хотів залучити до розробки рішень для столиці.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише Інтерфакс-Україна.

Зокрема Зеленський зазначив, що до команди мають увійти досвідчені менеджери та представники бізнесу.

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«Я попросив прем'єра зібрати спеціальний кабінет для Києва — менеджерів бізнесу, сильних людей. Я готовий особисто поговорити з тим, кого вони мені назвуть і попросити його. Зробіть такий кабінет та напрацьовуйте рішення. Я буду робити те, що я можу», — наголосив президент.

Серед можливих учасників він назвав колишнього очільника СБУ Василя Малюка, радника президента з питань інфраструктури та взаємодії з громадами Олександра Кубракова та колишнього премʼєр-міністра України Володимира Гройсмана. Водночас охочих долучитися до команди наразі не знайшлося.

«Я хотів до цієї групи долучити Малюка в контексті питань безпеки. Говорив також із Кубраковим, Гройсманом. Сухомлин відмовився — як тільки про Київ почув», — пояснив Зеленський.

Управлінські рішення щодо Києва — головне

9 жовтня президент Володимир Зеленський дорікнув міській владі української столиці за «майже повне» невиконання термінів Плану стійкості.

«Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва — через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків», — наголосив президент України.

13 жовтня Зеленський знову заявив, що Київ недостатньо підготовлений до зимового періоду та відстає від інших регіонів у виконанні планів стійкості. В цей же день Верховна Рада викликала міського голову Києва Віталія Кличка для доповіді через ситуацію у столиці.

14 жовтня Кличко виступив у Раді. Мер розкритикував центральну владу, яка, за його словами, дає «постійні ляпаси» Києву. Кличко стверджує, що міські служби посилено готувалися до зимового періоду, попри обстріли, що впливають на систему водопостачання, роботу транспорту та інших сфер. Він також згадав блокування коштів з боку уряду, що, за його твердженням, призвело до зупинення важливих платежів. Кличко заявив, що наразі усі міста «розгрібають проблеми, які створив уряд, заморозивши платежі».

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12 жовтня президент розпочав консультації щодо невідкладних безпекових та управлінських кроків, щоб виправити ситуацію в столиці, прискорити реалізацію плану стійкості Києва та гарантувати більше підтримки для людей.

Тоді він говорив із представниками безпекового сектору, бізнесу і самоврядування, зокрема з колишнім головою СБУ Василем Малюком, колишнім начальником Запорізької ОВА Іваном Федоровим, мером Харкова Ігорем Тереховим, президентом фармкомпанії Biopharma Костянтином Єфименком та колишнім народним депутатом Максимом Єфімовим.