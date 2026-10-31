У Києві уламки шахеда впали на торговий центр, є постраждала

В Оболонському районі Києва уламки російського шахеда впали на торговий центр, внаслідок чого, за попередніми даними, постраждала жінка.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

О 18:09 Повітряні сили попереджали про шахед, що летів на Київ з півночі.

Від початку доби у Києві оголошували повітряну тривогу дев’ять разів. Наразі триває повітряна тривога через загрозу безпілотників.

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