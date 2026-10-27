Мер Києва Віталій Кличко заявив, що у вівторок, 27 жовтня, відбулося засідання Ради оборони столиці. Серед іншого, там розглянули питання реалізації проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та підʼїзних шляхів до них.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

Мер зазначив, що місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

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Місто ж, за рекомендацією уряду, знайде на цей проєкт кошти — 1 млрд грн.

Також під час засідання розглянули питання безпеки функціонування мостових споруд у столиці з огляду на обстріли критичної інфраструктури, які посилює Росія.

За словами Кличка, фахівці профільних установ міста напрацьовують додаткові технічні рішення щодо збереження конструкцій мостових переходів через Дніпро.

Він каже, що з цього питання заслухали пропозиції військових.

Крім того, під час засідання Ради оборони Києва обговорили питання утримання, будівництва та облаштування укриттів у столиці. Зокрема — встановлення мобільних укриттів.

Кличко заявив, що була доповідь керівництва Головного управління СБУ в Києві та Київській області.

Раніше міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник повідомляв, що у столиці планують розпочати будівництво кількох резервних переправ, а в перспективі розглядають можливість будівництва тунелю під Дніпром.

Удар РФ по Південному мосту 27 жовтня — що відомо

Ввечері 26 жовтня та вночі проти 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Зокрема, було влучання у Південний міст.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий.

За даними ДСНС, внаслідок російських атак у Києві загинула одна людина, ще 15 постраждали.

«Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту. Серйозна ескалація в російській операції проти нашої логістики», — заявив президент Володимир Зеленський, коментуючи удар РФ.

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Прем'єр Сергій Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб якомога швидше відновити міст.