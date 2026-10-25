У трьох районах Києва ввели аварійні відключення світла через аварію

У Києві через аварію у частинах Голосіївського, Шевченківського і Соломʼянського районів ввели аварійні відключення світла через аварію. Про це повідомили у ДТЕК.

«Енергетики вже працюють, щоб якомога швидше покращити ситуацію і повернути світло», — йдеться у повідомленні.

З ранку 25 жовтня росіяни атакують Київ та область дронами. У Деснянському районі уламки впали у лісосмугу, повідомляв міський голова Віталій Кличко. Також у Деснянському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території.

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Російські війська у ніч проти неділі, 25 жовтня (з 18:00 24 жовтня), атакували територію України 153 ударними БпЛА типу Shahed (92 із них — реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на девʼятьох локаціях.