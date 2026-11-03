У районах Києва, де найгірша ситуація з відключеннями, розгортають пункти обігріву

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що після російських атак на енергосистему у столиці надзвичайно складна ситуація з електропостачанням. У районах, де найгірша ситуація з відсутністю електрики, розгортають пункти обігріву.

У повідомленні Кличка в Telegram у вівторок, 3 листопада, зазначено, що Росія продовжує руйнувати енергосистему України: пошкоджено генерацію та передачу електрики по всій країні. Через російські атаки останніми днями було пошкоджено об'єкти київського регіонального енерговузла, через що Укренерго запровадило екстрені відключення. Це також спричинило перебої з водою та з рухом громадського транспорту у столиці. Фахівці Київводоканалу роблять усе, щоб повернути водопостачання, заявив Кличко.

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«У місті, в районах, де найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають пункти обігріву, де мешканці зможуть зарядити телефони, інші пристрої, випити гарячого чаю», — написав мер.

Раніше у Київводоканалі повідомили, що через знеструмлення об'єктів водоканалу столиця тимчасово залишилась без водопостачання. Київводоканал також попередив, що після відновлення живлення знадобиться час на запуск обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізацію тиску.

Раніше у компанії ДТЕК повідомили, що уночі та вранці 3 листопада Росія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів, станції припинили генерацію електроенергії. Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що під ударом РФ були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також атаковано низку важливих підстанцій, зокрема в західній частині України. Корецький заявив про серйозні пошкодження в мережі та на об'єктах виробництва електроенергії.

Повітряні сили ЗСУ заявили, що з 18:00 2 листопада росіяни атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами Циркон, 59 крилатими ракетами та 289 ударними БпЛА. Сили ППО збили/знешкодили 309 цілей: три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/Циркон, близько 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К і 257 БпЛА, з них 89 — реактивні.

Вранці 3 листопада у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення за командою Укренерго.

Укренерго ввечері 3 листопада повідомило, що з ночі триває одна з наймасштабніших російських атак на енергетику України. Лише протягом минулої доби росіяни понад 20 разів цілеспрямовано атакували енергооб'єкти, використавши «безпрецедентну кількість засобів ураження», що спричинило значні пошкодження енергетичної інфраструктури. Внаслідок російських ударів у низці регіонів України, зокрема в Києві, діють аварійні відключення.