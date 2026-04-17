Уламки російського дрона Герань-2 виявили у Голосіївському районі Києва 17 квітня 2026 року (Фото: Нацполіція)

У Києві поліція вилучила з річки Дніпро уламки російського дрона з бойовою частиною, який упав туди під час масованої атаки 16 квітня. Про це повідомляє поліція Києва у п’ятницю, 17 квітня.

Про уламки безпілотника повідомив житель Голосіївського району. Попередньо, йдеться про БпЛА Герань-2. Боєприпас виявили при обстеженні акваторії Дніпра.

У поліції розповіли, що бойову частину шахеда перевели у безпечний стан, після чого вилучили для подальшого знищення на полігоні.

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Фото: Нацполіція

Вночі та вранці 16 квітня Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами та дронами. Загинули четверо людей, зокрема 12-річний хлопчик, постраждалих — понад 60.

Найбільше постраждали Оболонський та Подільський райони. На Подолі шахед влучив у багатоповерхівку, також у столиці пошкоджені приватні будинки, склади, автосалон Укравто Груп, виробничий майданчик ДТЕК тощо. Серед поранених — медики та поліцейські, по яких РФ завдала повторного удару.