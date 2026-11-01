У Києві ввели аварійні відключення світла через атаки РФ

У Києві у неділю, 1 листопада, ввели аварійні відключення світла через постійні обстріли енергосистеми. Графіки відключень не діють. Про це повідомили у ДТЕК.

«Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання, коли дозволяє безпекова ситуація. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки киян», — йдеться у повідомленні.

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Російські війська у ніч проти неділі, 1 листопада, (з 18:00 31 жовтня) атакували Україну 433 ударними дронами типу Shahed (64 із них — реактивні), Гербера та дронами-імітаторами типу Пародія. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу росіян на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

Раніше у ДТЕК повідомили, що ситуація з електропостачанням у Києві погіршилася через повторний удар РФ по ТЕЦ 30 жовтня та внаслідок попередніх обстрілів. У компанії зазначили, що наслідки нових обстрілів наклалися на пошкодження, завдані попередніми атаками, через що ситуація в енергосистемі ускладнилася. «Розуміємо, що графіки дуже жорсткі. Енергетики роблять усе можливе, щоб навіть у такій складній ситуації втримувати систему в графіках і не переходити до екстрених відключень», — підкреслили в ДТЕК.

Увечері 30 жовтня російські війська атакували об'єкт критичної інфраструктури в Києві, влучивши в нього трьома БпЛА. Через пошкодження, за даними ДТЕК, частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилася без електроенергії, також виникли перебої з водопостачанням.

До того ж на відкритій ділянці червоної лінії метро між станціями Лісова та Дніпро збільшували інтервали руху поїздів до 10−12 хвилин.