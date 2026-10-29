У Києві вводили екстрені відключення світла у частині Голосіївського та Соломʼянського районів

У Києві у четвер, 29 жовтня, ввели екстрені відключення світла у частині Голосіївського та Соломʼянського районів, графіки не діють. Про це повідомили у ДТЕК.

В компанії зазначили, що аварійні відключення ввели за вказівкою Укренерго.

Оновлено 10:00 У Києві скасували екстрені відключення світла, повідомили у ДТЕК.

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Напередодні в Укренерго повідомили, що 29 жовтня у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

06:00 — 23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості,

06:00 — 23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

Причина запровадження обмежень — наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти, зазначили в компанії.

У ніч проти 29 жовтня росіяни атакували Україну 112 ударними БпЛА типу Shahed, 40 з яких — реактивні, а також Гербера і дронами-імітаторами Пародія. Протиповітряна оборона знешкодила 97 російських дронів, 30 з яких — реактивні. Близько семи ударних безпілотників станом на 08:00 перебували у повітрі.

Внаслідок атаки, за даними Повітряних сил, зафіксовано влучання БпЛА на семи локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків — на п’яти локаціях.