У Києві перебої з водою та громадським транспортом через удар РФ по енерговузлу

У Києві через знеструмлення об'єктів Київводоканалу після російських атак можуть бути перебої з водопостачанням, повідомили у Київській міській державній адміністрації у Telegram у вівторок, 3 листопада.

Оновлено о 16:31. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві та області діють екстрені відключення через російську атаку на об'єкти київського регіонального енерговузла. Відключення спричинили перебої у водопостачанні та русі громадського транспорту.

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У Київводоканалі повідомили, що Київ тимчасово залишився без водопостачання. Фахівці разом з енергетиками роблять усе, щоб якнайшвидше відновити водопостачання. Київводоканал також попередив, що після відновлення живлення знадобиться час на запуск обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізацію тиску.

Раніше у компанії ДТЕК повідомили, що уночі та вранці 3 листопада Росія масовано атакувала три теплоелектростанції ДТЕК десятками ракет і дронів, станції припинили генерацію електроенергії. Прем'єр Сергій Корецький повідомив, що під ударом РФ були великі електростанції на Дніпропетровщині, Вінниччині та Харківщині. Також атаковано низку важливих підстанцій, зокрема в західній частині України. Корецький заявив про серйозні пошкодження в мережі та на об'єктах виробництва електроенергії.

Вранці 3 листопада у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запровадили екстрені відключення за командою Укренерго.