Увечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня Росія кількома серіями ударів атакувала Київ балістикою . Відомо про пошкодження гуртожитку та корпусу Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ) біля станції метро Лісова, влучання по Південному мосту й адмінбудівлі на Подолі.

NV стежить за наслідками нічних ударів по Києву.

18:30 У Міністерстві молоді та спорту повідомили, що внаслідок російського обстрілу було пошкоджено приміщення Олімпійського фахового коледжу ім. Івана Піддубного біля станції метро Чернігівська. Діти в цей час перебували в укриттях і не постраждали.

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17:24 У Київському метрополітені уточнили, як працює столичне метро: на червоній лінії поїзди їздять між станціями Академмістечко — Лісова, усі станції відкриті на вхід. Синя лінія працює у звичайному режимі. На зеленій лінії поїзди їздять між станціями Сирець — Видубичі, у вечірній пік інтервал руху між поїздами становитиме 4:30 хв. Між станціями Славутич — Червоний хутір поїзди тимчасово не їздять.

16:52 У КМДА закликали не поширювати фото і відео пошкоджених мостів у столиці і використовувати лише світлини, оприлюднені офіційними установами.

16:35 Мер Києва Віталій Кличко розповів про підсумки засідання Ради оборони столиці. Серед іншого, там розглянули питання реалізації проєкту будівництва комбінованих водних переправ через Дніпро та підʼїзних шляхів до них.

Мер зазначив, що місця розміщення визначатиме військове командування, а погоджуватиме, зокрема, Київська міська військова адміністрація.

Місто ж, за рекомендацією уряду, віднайде на цей проєкт кошти — 1 млрд грн.

14:28 Агентство Reuters показало наслідки нічного удару балістикою в Оболонському районі Києва між Куренівкою і Подолом

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

14:08 Урядове агентство Укрінформ оприлюднило кадри пошкоджень на Південному мосту в Києві. На відео видно, що російська балістична ракета пробила покриття мосту поміж коліями метро.

14:06 «Мости не так просто зруйнувати» — Ігнат про удар балістикою по Південному мосту в Києві

Керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що в ударах балістикою по Києву РФ перейшла до атак кількома хвилями за одну ніч. Водночас він підтвердив, що по Південному мосту РФ вдарила балістикою та висловив переконання, що такі інфраструктурні об'єкти важко зруйнувати повністю.

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«Звісно, це полотно [мосту] можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час», — сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, під час атаки 26−27 жовтня росіяни застосували 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип ракет, якими було завдано удару по Південному мосту в Києві, мають встановити фахівці, які досліджують місце влучання.

«Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це Іскандер-М або ж С-400, зенітні ракети», — додав керівник управління комунікацій ПС ЗСУ.

Ігнат також наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська зосереджують ракетні удари на Києві, застосовуючи балістичні ракети кількома хвилями протягом ночі та поєднуючи їх із атаками безпілотників.

«Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак… Отак хвилями балістикою б’ють. Це все супроводжується атаками дронів», — підсумував він.

12:43 У Києві запускають додаткові рейси міської електрички між правим і лівим берегами

Розклад вечірніх додаткових рейсів (з 27 по 30 жовтня) можна подивитися за цим лінком.

Електрички мають спростити ситуацію зі сполученням між берегами Києва, порушену пошкодженням Південного мосту — через що призупинено рух зеленої гілки метро та автівок через міст.

12:25 За даними пабліку Николаевский Ванек, уночі Південний міст у Києві атакували чотири балістичні ракети Іскандер-М. Ця інформація поки не підтверджена офіційно.

12:20 Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи російські удари балістикою по Києву, підкреслив, що такі дії з боку РФ є чистим державним тероризмом.

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«Допомагати Росії долати міжнародну ізоляцію, доки вона відмовляється припинити свою війну, неприпустимо. Путін — убивця, на руках якого кров. Його місце — на лаві підсудних у Гаазі, а не на міжнародних заходах», — наголосив міністр.

11:10 У Києві оприлюднили схему обʼїзних маршрутів Південного мосту

10:32 У Києві внаслідок масованої атаки РФ було пошкоджено офіс ДТЕК Київські електромережі, повідомили в компанії.

10:22 За ніч Росія атакувала 16 балістичними ракетами, Зеленський заявив про «серйозну ескалацію» російських ударів по українській логістиці

За словами президента, під атакою ракет і дронів був не лише Південний міст, університет та гуртожиток у Києві.

«Були також удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області. Майже всюди російські мішені — це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура», — додав президент

10:00 Державний торговельно-економічний університет (ДТЕУ) підтвердив, що внаслідок вечірнього балістичного удару по Києву 26 жовтня постраждали навчальні корпуси та територія студмістечка ДТЕУ. Поранено п’ятьох студентів та співробітників університету.

09:12 Уночі вдалося збити дві балістичні ракети Іскандер-М/С-400 та 255 з 280 російських ударних БпЛА.

Загальну кількість балістичних ракет Іскандер-М/С-400, якими РФ атакувала Україну та Київ зокрема, у Повітряних силах не уточнили. Водночас відомо, що захисникам неба вдалося знешкодити 56 з 69 реактивних БпЛА.

08:55 У Голосіївському районі Києва внаслідок нічної атаки РФ пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомили в КМВА.

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Наслідки ударів, про які вже повідомлялося раніше, також фіксують у Деснянському й Оболонському районах.

08:36 У Києві фіксують затори на дорогах через обмеження роботи зеленої гілки метро та перекриття Південного мосту, кількість наземного транспорту збільшують

08:27 У Києві кількість постраждалих зросла до 15, повідомили в ДСНС. Рятувальники розповіли про такі наслідки нічних ударів:

В Оболонському районі виникли дві пожежі в нежитлових будівлях, їх уже загасили. Відомо про двох постраждалих.

У Деснянському районі внаслідок удару ввечері 26 жовтня пошкоджено корпус університету, гуртожитки, житлові будинки та три автомобілі. Також частково зруйновано нежитлову будівлю.

08:08 Віталій Кличко показав пошкодження Південного мосту внаслідок нічної атаки. Ступінь ушкоджень наразі оцінюють фахівці, рух мостом перекрито

08:05 Агентство Reuters показало наслідки нічних балістичних ударів по Києву

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

07:33 З вечора 26 жовтня внаслідок серії ударів по Києву загинула одна людина, постраждали 14 мешканців столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували, повідомив Віталій Кличко.

07:16 Кличко повідомив, що внаслідок нічної атаки були пошкодження між станціями Дарниця і Чернігівська, також є пошкодження метро на Південному мосту

07:05 Червона гілка — повністю, зелена — частково: як працює метро в Києві після балістичної атаки 27 жовтня

За даними КМДА:

Червона лінія: рух поїздів здійснюється між станціями Академмістечко — Лісова. Усі станції, зокрема Чернігівська та Лісова, відкриті для пасажирів.

Зелена лінія: поїзди рухаються між станціями Сирець — Видубичі. Водночас рух поїздів між станціями Осокорки — Червоний хутір тимчасово призупинений.

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05:40 У патрульній поліції Києва повідомили, що рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий.

05:04 У Києві є влучання в Південний міст, на ньому пошкоджена й інфраструктура метро, повідомив Віталій Кличко.

04:01 У Подільському районі Києва влучання в адміністративну будівлю, повідомив Кличко.

За двома іншими адресами — у нежитлові будівлі.

03:26 Київ — повітряна тривога через ракетну небезпеку, Повітряні сили повідомляють про пуски балістики.

Фото: alerts.in.ua

03:00 Наслідки атаки на Київ увечері 26 жовтня.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

02:40 Суспільне показало наслідки російського удару в Деснянському районі Києва.

00:47 У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено гіпермаркет Auchan у ТРЦ Проспект.

Про пошкодження гіпермаркету Auchan Чернігівська заявила мережа супермаркетів. Фото також опублікував фотограф Ян Доброносов.

23:55 У ДСНС розповіли про наслідки атаки на Київ: У Деснянському районі Києва російські війська вдарили по території навчального закладу. Пошкоджено будівлі одного з університетів, гуртожитки і розташовані поруч житлові будинки. Також ракета влучила в легковий автомобіль поблизу станції метро.

За кількома адресами відомо про 10 постраждалих.

У Дніпровському районі частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю — від покрівлі до підвалу. Там виявили тіло загиблої людини.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

23:27 У Києві відомо про 10 постраждалих, більшість із них — студенти з гуртожитку університету. Дев’ять поранених ушпиталені. Одна людина загинула, заявив Кличко.

Фото: ДСНС

23:21 У поліції Києва повідомили, що на Броварському проспекті перекрито рух від станції метро Лісова в напрямку Братиславської. Об'їзд — вулицею Кіото.

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23:11 Кличко повідомив, що в Києві відомо про одного загиблого і вісім постраждалих, семеро з них ушпиталені, троє — у тяжкому стані.

23:10 Президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія вдарила по території університету в Києві і фактично по кампусу поруч із ним, по парку Кіото біля станції метро Лісова, території біля станції метро і житлових будинків.

«Зараз іще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами», — заявив глава держави.

Він наголосив, що Росія вдарила по людних місцях без військових об'єктів поруч. Зеленський також попередив про загрозу повторних ударів.

23:04 За інформацією міського голови, у гуртожитку університету в Деснянському районі повибивало вікна, відомо про постраждалу 20-річну дівчину.

22:55 У Деснянському районі пошкоджено гуртожиток університету, підтвердили у КМВА. Раніше в Telegram-каналах поширювали інформацію про пошкодження на території Державного торговельно-економічного університету (ДТЕУ).

22:51 Кількість постраждалих у столиці зросла до семи, з них шестеро перебувають у стаціонарах, написав Кличко.

22:46 У Києві відбій загрози балістики, водночас у столиці оголосили дронову загрозу.

22:43 У Києві працює ППО.

22:41 Кличко повідомив, що у столиці постраждали п’ятеро людей, усіх ушпиталили.

22:39 Повітряні сили повідомили про реактивні БпЛА над Києвом.

22:37 У КМВА заявили, що в Деснянському районі пошкоджено житловий будинок, попередньо, усередині можуть бути заблоковані люди. Кличко повідомив, що влучання було біля будинку.

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22:35 Кличко повідомив, що в Києві постраждали парамедик й екстрений медичний технік швидкої, які прибули на виклик. Також пошкоджено машину швидкої.

«Попередньо, поранення некритичні. Медики продовжують працювати», — написав мер.

22:29 Міський голова також заявив про «влучання на території нежитлової забудови» у Дніпровському районі, попередньо відомо про загиблого біля супермаркету.

22:27 Кличко повідомив, що у Дніпровському районі пошкоджено медзаклад — вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні, постраждалих немає. В іншому медзакладі в цьому ж районі також вибило вікна у двох відділеннях.

22:22 У Київській області працюють сили ППО, повідомляє Київська ОВА.

Оновлено о 22:03. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що, попередньо, Росія завдала удару біля станції метро в Деснянському районі. Також відомо, що під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які їхали на виклик, попередньо відомо про постраждалих.

У КМВА також повідомили, що в Деснянському районі є пошкоджені машини.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянська о 21:41. О 21:44 повідомлялося про рух балістичних ракет на Київ з Чернігівщини, о 21:45 та 21:46 — про рух ще однієї балістичної ракети на Київ тим самим курсом.

Раніше ввечері 26 жовтня у Києві стався збій у роботі територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, через що мешканці столиці кілька разів поспіль отримали сповіщення про повітряну тривогу.

Вночі проти 22 жовтня війська РФ завдали масованого удару балістикою по Києву, випустивши 21 ракету. Влучання фіксували у шести районах. Загинула одна людина, ще 22 дістали поранення, серед яких четверо дітей.

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У столиці було зруйновано приватні будинки, нежитлові будівлі, пошкоджено Свято-Введенський монастир, ТЦ Епіцентр на Почайні, а також Південний міст, рух яким перекрили в обох напрямках.

Як зазначив президент Володимир Зеленський, окупанти застосували три балістичні ракети з касетними боєголовками, одна з яких ударила по Печерську — по історичному центру Києва, між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем.

Увечері 20 жовтня після переговорів з американською стороною в Осло президент України підтвердив, що обмін розвідданими з США наразі працює і Україна може заздалегідь дізнатись про атаку балістикою.

18 жовтня Зеленський повідомив, що США відновили обмін розвідданими з Україною — за його словами, перед цим Україна протягом трьох днів не отримувала дані про балістичні атаки. Перед цим він підтверджував, що США погрожували припинити обмін розвідданими, якщо Сили оборони не припинять завдавати ударів по російських НПЗ.

Kyiv Post повідомляв, що через непопередження про запуски балістичних ракет в Україні загинули щонайменше шість цивільних.

Держсекретар США Марко Рубіо 20 жовтня заперечував, що США припинили попереджати Україну про загрози російських ударів балістикою. За його словами, «те, що сталося 13-го та 18-го, було технічною проблемою», і Вашингтон вивчає цю ситуацію.