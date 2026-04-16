У Києві змінили маршрути руху громадського транспорту через нічну атаку РФ

Наслідки російської атаки на Київ, 16 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У Києві після російської атаки вночі у четвер, 16 квітня, тимчасово змінили маршрути руху громадського транспорту, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Через перекриття ділянки на розі вулиць Івана Виговського та Північно-Сирецької змінено наступні маршрути:

тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 курсують від площі Українських Героїв, ст. м. Нивки, вул. Кадетський Гай — до площі Валерія Марченка;

на маршрут № 28 випустили більше тролейбусів;

автобуси №№ 32, 36ТР рухаються через вул. Данила Щербаківського — вул. Стеценка — вул. Газопровідну — просп. Георгія Гонгадзе — просп. Європейського Союзу, далі - за власним маршрутом.

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Також КМДА повідомила про затримку руху автобусів № 53 на вулицях Електриків і Гаванській у зв’язку з перекриттям дороги через пошкодження.

За останніми даними влади та ДСНС, внаслідок атаки РФ ракетами та дронами по Києву вночі 16 квітня постраждали щонайменше 48 людей, четверо загиблих, серед них — 12-річний хлопчик.

Поліція повідомила, що ворог прицільно бив по правому берегу Києва — найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, офісний центр, готель, автосалон та АЗС. Зокрема окупанти вдарили по екстрених службах, які приїхали надавати допомогу, поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків.