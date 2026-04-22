У телефоні Дмитра Васильченкова, який здійснив теракт у Києві та убив сімох людей, знайшли відео, де він називав себе «генералом російської армії». Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час спілкування із журналістами.

«Ми коли подивилися у нього певні файли в телефоні - він там постійно знімав себе, де він там стріляв. Інколи ходив по під'їзду і називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що в нього були певні вади», — цитує Інтерфакс-Україна Вигівського.

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18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.

Відомо, що стрілка звали Дмитро Васильченков. За даними ЗМІ, він мав антиукраїнські та антисемітські погляди. В OSINT-відділі Телебачення Торонто знайшли його акаунт у Facebook, який був активним з 2016 по 2019 роки.

У розслідуванні йшлося про те, що Васильченков не визнавав легітимність України, вживаючи терміни на зразок «так звана Україна», і жалкував, що терорист Ігор Гіркін «не знищив Бахмут повністю» у 2014 році.