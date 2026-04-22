Чоловік, який здійснив теракт у Києві, називав себе «генералом російської армії» — очільник Нацполіції

22 квітня, 13:39
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Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня (Фото: Центр протидії корупції)

Фото стрільця, який улаштував теракт у Києві 18 квітня (Фото: Центр протидії корупції)

У телефоні Дмитра Васильченкова, який здійснив теракт у Києві та убив сімох людей, знайшли відео, де він називав себе «генералом російської армії». Про це заявив голова Нацполіції Іван Вигівський під час спілкування із журналістами.

«Ми коли подивилися у нього певні файли в телефоні - він там постійно знімав себе, де він там стріляв. Інколи ходив по під'їзду і називав себе генералом російської армії. Ми розуміємо, що в нього були певні вади», — цитує Інтерфакс-Україна Вигівського.

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18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.

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Відомо, що стрілка звали Дмитро Васильченков. За даними ЗМІ, він мав антиукраїнські та антисемітські погляди. В OSINT-відділі Телебачення Торонто знайшли його акаунт у Facebook, який був активним з 2016 по 2019 роки.

У розслідуванні йшлося про те, що Васильченков не визнавав легітимність України, вживаючи терміни на зразок «так звана Україна», і жалкував, що терорист Ігор Гіркін «не знищив Бахмут повністю» у 2014 році.

Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Нацполіція Іван Вигівський Теракт Стрілянина у Києві

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