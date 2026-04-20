Пораненого під час стрілянини в Києві хлопчика перевели з реанімації. Йому організували відеозв'язок із мамою

Після теракту в Голосіївському районі Києва, де загинув батько хлопчика, а мати отримала поранення, дитину перевели з реанімації до нейрохірургічного відділення. Стан хлопця стабільний, і наразі його життю нічого не загрожує.

Про це у понеділок, 20 квітня, повідомили в Департаменті охорони здоров’я Києва.

За словами медиків, хлопця дозволили показати мамі через відеозв'язок, що, за словами директорки департаменту Тетяни Мостепан, є важливим не лише з медичного, а й психологічного погляду. Ця можливість допомагає родині відчути підтримку та спокій після пережитого.

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Лікарка-нейрохірург Ольга Гайдаренко повідомила Суспільному, що дитина знаходиться у свідомості та контактує з медперсоналом. За її словами, оперативне втручання не потрібно, і хлопець отримує консервативну допомогу. Очікується, що лікування триватиме від тижня до десяти днів.

Зараз в лікарнях Києва залишаються ще семеро постраждалих від теракту. Четверо з них перебувають в реанімації, а двоє — у відділенні політравми під пильним наглядом лікарів.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.

Відомо, що стрілка звали Дмитро Васильченков. За даними ЗМІ, він мав антиукраїнські та антисемітські погляди. В OSINT-відділі Телебачення Торонто знайшли його акаунт у Facebook, який був активним з 2016 по 2019 роки.

У розслідуванні йшлося, що Васильченков не визнавав легітимність України, вживаючи терміни на зразок «так звана Україна», і жалкував, що терорист Ігор Гіркін «не знищив Бахмут повністю» у 2014 році.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини.