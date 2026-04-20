Батько стрільця, який скоїв теракт у Києві , працював у Рязанському командному училищі ВДВ. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомили аналітики громадської організації Центр протидії корупції.

За даними ЦПК, стрільця звати Дмитро Васильченков. Його батько, Василь Васильченков, був полковником у відставці та громадянином РФ.

Останнім місцем роботи Васильченкова-старшого було Рязанське командне училище ВДВ, де він очолював наукову школу та був професором кафедри автомобільної техніки, йдеться в дописі.

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Раніше голова Національної поліції України Іван Вигівський зазначав, що з 1992 року винуватець теракту служив у Збройних силах України, зокрема в автомобільних військах.

«Певно, цим пояснюється те, що електронні пошти Васильченкова-молодшого містять абревіатуру ВДВ», — йдеться в повідомленні ЦПК.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про сімох загиблих, окрім стрілка, і 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних і захоплення заручників як теракт.

Відомо, що стрілка звали Дмитро Васильченков. За даними ЗМІ, він мав антиукраїнські й антисемітські погляди. В OSINT-відділі Телебачення Торонто знайшли його акаунт у Facebook, який був активним із 2016 по 2019 роки.

У розслідуванні йшлося, що Васильченков не визнавав легітимність України, уживаючи терміни на зразок «так звана Україна», і жалкував, що терорист Ігор Гіркін «не знищив Бахмут повністю» у 2014 році.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини.