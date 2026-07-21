У КМДА заявили, що не будуть піднімати тариф на воду до майже 90 гривень

У Києві не підніматимуть тариф на воду (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

У Київській міській державній адміністрації заявили, що не будуть запроваджувати тариф на воду до майже 90 гривень за кубометр. Для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр.

Про це у вівторок, 21 липня, повідомили у КМДА.

Міська влада пояснила, що 90 грн за кубометр — це економічно обґрунтований тариф, який розрахувало ПрАТ АК Київводоканал, проте наразі він не застосовуватиметься, адже місто не погодило такий тариф.

Реклама

Відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ще у 2024 році, наголосили у КМДА.

Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200−300 грн.

У Київводоканалі у відповіді на запит РБК-Україна повідомляли, що у Києві планують переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. У разі ухвалення рішення загальний тариф може зрости на понад 50 гривень.

Компанія повідомила, що вже надала столичній владі розрахунки нових тарифів. Згідно з пропозицією підприємства, вартість послуг для населення може змінитися так:

водопостачання коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м (зараз — 16,16 гривні);

коштуватиме 50,69 гривні за 1 куб. м (зараз — 16,16 гривні); водовідведення обійдеться у 38,21 гривні за 1 куб. м (зараз — 14,22 гривні).

У разі схвалення цих пропозицій міською владою вартість водопостачання у столиці зросте на 58,52 гривні за кубометр і сягне 88,90 гривні за кубічний метр.