В Оболонському районі Києва чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті: його затримали

22 липня, 10:40
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У Києві чоловік відкрив стрілянину у супермаркеті (Фото: Національна поліція)

У Києві чоловік відкрив стрілянину у супермаркеті (Фото: Національна поліція)

Правоохоронці затримали чоловіка, який, будучи напідпитку, вистрілив у бік охоронця супермаркета в Оболонському районі Києва. Про це у середу, 22 липня, повідомила поліція.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Потім він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

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Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього пневматичний пістолет, з якого, за даними слідства, він стріляв.

Слідчі повідомили йому про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. За цією статтею Кримінального кодексу України йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Національна поліція
Фото: Національна поліція
Національна поліція
Фото: Національна поліція
Редактор: Вікторія Горьова

Теги:   Київ Поліція Стрілянина у Києві Супермаркети

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