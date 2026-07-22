В Оболонському районі Києва чоловік влаштував стрілянину у супермаркеті: його затримали

Правоохоронці затримали чоловіка, який, будучи напідпитку, вистрілив у бік охоронця супермаркета в Оболонському районі Києва. Про це у середу, 22 липня, повідомила поліція.

Правоохоронці встановили, що 35-річний киянин перебуваючи у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. Потім він дістав пневматичний пістолет і здійснив постріл у бік охоронця.

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Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили в нього пневматичний пістолет, з якого, за даними слідства, він стріляв.

Слідчі повідомили йому про підозру в хуліганстві із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для завдання тілесних ушкоджень. За цією статтею Кримінального кодексу України йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Фото: Національна поліція