«Був в неадекватному стані». У МВС розповіли подробиці операції з ліквідації стрільця у Києві — відео

КОРД на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Операція з ліквідації стрільця в Києві розпочалася після того, як він застрелив одного з заручників. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на брифінгу, повідомляє кореспондент NV з місця події.

«Він ішов по вулиці, з вулиці Деміївської починав… По ходу він застрелив чотирьох наших громадян, п’ятого громадянина, який був заручником, він уже застрелив безпосередньо в магазині», — сказав міністр.

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Стрілець не висував жодних вимог, і перемовники вели з ним переговори протягом 40 хвилин. Їм пропонували доставити турнікети до супермаркету, оскільки в магазині була поранена людина, але він не реагував.

«Попередньо, він був в неадекватному стані […] Після того, як він застрелив одного з заручників, була віддана команда на його ліквідацію», — додав Клименко.

Міністр також підкреслив, що стрілець діяв хаотично.

«Він просто розстрілював людей впритул, підходив і розстрілював. Ви бачили відео, яке було викладено… Тому шансів вижити у людей було дуже мало. Але стріляв одиночними, тому що це карабін», — сказав він.

Клименко не підтвердив інформацію про можливе російське громадянство стрільця.

«Не підтверджую на даний момент. Буде слідство, воно буде підтверджувати або спростовувати цю інформацію», — додав міністр.

Операцію з ліквідації стрільця проводили підрозділ КОРД і поліція Києва. Усі звільнені заручники були доставлені до медичних закладів.

На місці події працюють представники Нацполіції, СБУ, криміналісти, кінологи та вибухотехніки. Кваліфікацію події визначатиме прокуратура.

17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули 6 людей, десятки отримали поранення — серед них дитина.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейський під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви. Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.