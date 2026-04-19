Унаслідок стрілянини у Голосіївському районі , яка сталася 18 квітня, в лікарнях Києва перебувають восьмеро людей. Серед них — одна дитина в стабільному стані середньої тяжкості.

Про це у неділю, 19 квітня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, серед дорослих один постраждалий — у вкрай важкому стані, троє — в тяжкому і троє — в стані середньої тяжкості.

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Внаслідок стрілянини 18 квітня загинули шість людей, відомо про 14 постраждалих. Чоловік, який влаштував стрілянину, захопив заручників у супермаркеті і вбив одного з них. Ще чотирьох людей нападник вбив просто на вулиці. Згодом у лікарні померла жінка, яка зазнала важких поранень.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники. Стрілка ліквідували.