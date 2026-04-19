У медіа з’явилися нові подробиці про чоловіка, який 18 квітня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва . За словами сусідів, він жив у квартирі поруч із місцем нападу близько десяти років, мешкав сам і майже не контактував із людьми, лише вітався.

Про це йшлося в онлайні NV.

Сусіди чоловіка, який 18 квітня влаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, розповіли, що він жив у будинку приблизно 10 років, мешкав сам і майже не спілкувався з людьми — лише вітався. Такі свідчення наводять медіа з посиланням на мешканців будинку.

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ТСН із посиланням на свої джерела повідомляє, що у 2023 році цей самий чоловік фігурував у конфлікті в одному зі столичних супермаркетів АТБ. За цими даними, він пройшов до каси поза чергою, а після зауваження почав агресивно поводитися, напав на одного з відвідувачів, вибив у нього телефон і травмував руку. Згодом, як стверджує потерпілий, проти нападника відкрили кримінальну справу.

Телебачення Торонто, посилаючись на аналіз OSINT-відділу та неофіційних баз, повідомило, що нападник був військовим пенсіонером і мав антисемітські погляди. За цими даними, журналісти знайшли пов’язаний із ним акаунт у Facebook, де публікувалися антиукраїнські та антисемітські дописи, заклики до силової «зачистки» суспільства з апеляцією до методів Адольфа Гітлера, а також жаль через те, що Ігор Гіркін у 2014 році не знищив Бахмут повністю. У публікаціях також використовувалося формулювання «так звана Україна».

Водночас частина біографічних деталей про нападника, його можливі зв’язки з Росією та окремі дані з неофіційних баз потребують додаткового офіційного підтвердження. Підтверджено, що внаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще 14 дістали поранення, а подію кваліфікували як теракт.