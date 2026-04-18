У Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті, де його ліквідували спецпризначенці КОРД . За останніми даними, крім стрілка, загинули шестеро людей і постраждали 14.

NV слідкує за подіями в режимі онлайн.

22:36 Сусіди чоловіка, який улаштував стрілянину в Голосіївському районі Києва, кажуть, що він жив у квартирі, поруч із якою скоїв теракт, приблизно 10 років. Чоловік жив сам, сім'ї не мав і з сусідами не спілкувався — лише вітався.



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22:26 Стрілок, який убив сьогодні у Києві шістьох людей і поранив 14, у 2023 році влаштував бійку у київському супермаркеті АТБ, повідомляє ТСН із посиланням на свої джерела.

Згідно з повідомленням, тоді Васильченков пройшов поза чергою до каси та почав пробивати свої товари, а коли йому зробили зауваження, почав кидатися на людей і лаятися.

Чоловік на ім'я Платон В. почав записувати відео поведінки Васильченкова на телефон.

«Після цього він вибив телефон із моїх рук, травмував мені праву руку та розбив телефон. Усе це було зафіксовано на камерах АТБ. Потім проти нього відкрили кримінальну справу», — розповів постраждалий у 2023 році чоловік.

Він додав, що ще тоді, у 2023 році, Васильченков на вигляд був агресивною людиною, але під час очної ставки «намагався мати добрий вигляд».

20:08 Терорист, який розстріляв людей у Києві, був військовим пенсіонером і мав антисемітські погляди, повідомляє Телебачення Торонто із посиланням на аналіз його OSINT-відділом неофіційних баз даних.

Згідно з інформацією з цих баз, Васильченков народився у Москві, але мав українське громадянство і постійно мешкав у Бахмуті, однак у 2015−2017 роках тимчасово жив у російській Рязані, де користувався російським номером телефону та став клієнтом російських банків.

«Пізніше повернувся в Україну, жив у Києві на Деміївській, якраз біля місця, де вчинив стрілянину», — зазначається в публікації Телебачення Торонто.

Також журналісти стверджують, що знайшли акаунт Васильченкова у соцмережі Facebook, підписаний як «Бахмут В.Д.В.», що був активний з 2016 по 2019 рік.

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Цим акаунтом опубліковані антиукраїнські й антисемітські дописи та заклики до силової «зачистки» суспільства з посиланням на методи Адольфа Гітлера.

Крім того, у публікаціях цього акаунту заперечується легітимність України та використовуються слова «так звана Україна».

Також там висловлюється жаль, що терорист Ігор Гіркін у 2014 році не знищив Бахмут повністю.



«Васильченков — військовий пенсіонер України. У 2023 та 2024 роках він виграв кілька позовів проти Головного управління Пенсійного фонду України в Києві, домігся підвищення пенсійних виплат і нарахування додаткових коштів — 2 тисяч гривень. Також у лютому 2024 року Голосіївський районний суд звільнив його від кримінальної відповідальності за умисне нанесення тілесних ушкоджень через те, що Васильченков помирився з жертвою», — додали у Телебаченні Торонто.



20:48 Розстріл цивільних і захоплення заручників у Голосіївському районі Києва кваліфікували як теракт, повідомив генпрокурор Кравченко.

Він також підтвердив інформацію про загибель подружжя і поранення їхнього сина 2015 року народження. Його батько загинув на місці, а матір померла в лікарні. Хлопчик перебуває у дитячому медичному закладі з вогнепальним пораненням.

20:40 Дитина, що отримала поранення під час стрілянини в Києві, — у важкому стані. Її батьки загинули. Про це NV повідомили в МВС міста Київ. Уся родина потрапила під вогонь стрілка. Нападник нічого не вимагав і стріляв по всіх, кого бачив навколо. Зараз за життя дитини борються лікарі.



20:32 Журналіст Віталій Глагола заявив, що Дмитро Васильченков, якого він називає стрілком, — колишній український військовий, який служив до 2004 року на Донеччині у батальйоні матеріального забезпечення 254-ї мотострілецької дивізії.

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«Потім пішов у запас і після 22-го продовжив службу в лавах української армії», — додав журналіст.

20:20 Володимир Зеленський записав окреме відеозвернення у зв’язку із сьогоднішньою стріляниною в Києві.

Президент зазначив, що нападник убив одного із заручників та чотирьох людей на вулиці, крім того, у лікарні померла поранена ним жінка. Чотирьох заручників удалося врятувати.

«Станом на цей час відомо, що 14 людей були поранені. Цифра, на жаль, може збільшитись: люди ще звертаються по допомогу. Серед поранених хлопчик, йому 12 років», — заявив Зеленський.

Він також сказав, що нападник підпалив квартиру перед тим, як вийти зі зброєю на вулицю.

«Раніше його вже притягували до кримінальної відповідальності. Довго жив на Донеччині, народився в Росії», — повідомив президент.

За словами Зеленського, у слідства наразі є кілька версій.

«Усі його електронні пристрої, телефон, усі звʼязки будуть перевірені. Міністр внутрішніх справ України, Служба безпеки України та Генеральний прокурор України будуть інформувати суспільство. Уся перевірена інформація має бути надана нашим людям», — запевнив Зеленський.

20:01 Віталій Глагола повідомив, що в російській та українській версіях прізвища стрілка є різниця в одну букву — Васильченко / Васильченков.

За його словами, ураховуючи це, він уточнює, чи йдеться про одну і ту ж людину.

«Інформація щодо служби у військових структурах РФ — наразі без підтвердження, дані про російське громадянство — під питанням, також перевіряю фото цієї особи, де могла бути помилка через збіг ПІБ», — заявив журналіст.

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У попередньому пості Глагола стверджував, що «терорист із Києва» працював у російському «МЧС Крыма» і мав українське та російське громадянство

19:57 Фото NV з місця сьогоднішньої стрілянини в Києві.

19:42 Російське видання ASTRA пише, що зі злитих баз перевірило інформацію про Дмитра Васильченкова. За цими даними, він проживав у Рязані, у 2023 році у нього був чинний рахунок у російському Альфа-Банку, а у 2022 році — у Сбербанку. У 2016 ро ці він тричі перетинав російсько-український кордон — один раз автомобілем, двічі — потягом, а станом на 2023 рік значився в базі московського Депздраву.

19:28 Зі стрільцем намагалися встановити контакт протягом 40 хвилин, але він не відповідав, повідомила начальниця сектору переговірної діяльності управління КОРД. За її словами, під час штурму стрілок чинив опір.

Боєць КОРДу, ім'я якого не називають, розповів, що операція була дуже складною.

Клименко під час брифінгу сказав, що зброя стрілка була зареєстрованою, він мав усі необхідні для володіння зброєю, медичні довідки.

19:22 Голова МВС Ігор Клименко провів брифінг про стрілянину в Києві. За його словами, терорист під час переговорів не висував жодних вимог і, за попередніми даними, перебував у неадекватному стані.

19:13 У лікарні померла 30-річна жінка, поранена через стрілянину в Києві, таким чином кількість жертв зросла до шести, повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише Суспільне.

Він також зазначив, що медики надали допомогу на місці шістьом постраждалим, серед яких чотиримісячна дитина, яка отруїлася чадним газом у квартирі поруч із тією, яку, ймовірно, підпалив стрілець.



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18:59 Васильченков Дмитро Васильович, якого ЗМІ називають винуватцем стрілянини в Києві, був підполковником російської армії та мав подвійне громадянство Росії та України, повідомив журналіст Віталій Глагола.

Він також опублікував його фото у формі підполковника й уточнив, що Васильченков, за його даними, проходив службу у військовій частині РФ під номером 30274.

Крім того журналіст пише, що Васильченко користувався електронними адресами vdv68@yandex.ua та vdv_art@mail.ru.

«Абревіатура „VDV“ — це повітряно-десантні війська РФ», — нагадав Глагола.

Також він заявив, що Васильченков фігурує у російських пабліках, де прямо пише про донати на так звану «СВО» РФ.

«Частину цієї інформації наразі перевіряють правоохоронці. Але вже зараз картина має зовсім інакший вигляд, ніж просто „стрілянина на вулиці“», — зазначив журналіст.

18:52 «Ще пʼятеро постраждалих у Голосіївському районі. До того медики госпіталізували 10 поранених.

За попередньою інформацією, у приміщенні супермаркету є загиблі», — заявив Кличко.

18:45 Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував фото ліквідованого стрілка. Він підтвердив, що це 58-річний уродженець Москви.

За словами генпрокурора, стрілок вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався в супермаркеті та захопив заручників. Пізніше Кравченко уточнив, що п’ятого загиблого виявили у приміщенні супермаркету.

«За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник», — зазначив генпрокурор.

18:35 Кількість загиблих зросла до п’яти, госпіталізованих поранених і травмованих вже 10, повідомив президент України Володимир Зеленський.

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Він також заявив, що чотирьох заручників вдалося врятувати.



18:22 Стрілка ліквідовано під час затримання, повідомив голова МВС Ігор Клименко.

18:13 Підозрюваний у стрілянині - Васильченков Дмитро Васильович, дата народження — 21.04.1968, повідомила Українська правда. Він народився в Москві, має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, згодом — у Голосіївському районі Києва.





18:11 У Мережі з’явилось відео переговорів зі стрілком.

18:04 Наразі, за інформацією медиків, внаслідок стрілянини в Києві загинули двоє людей, п’ятьох поранених, в тому числі дитину, госпіталізували, повідомив Кличко. Він додав. що один з поранених — охоронець супермаркету, куди увірвався стрілок і де він зараз перебуває. Операція з його затримання триває.

18:02 З’явилось відео з супермаркету, де перебуває стрілок.



17:53 У соцмережах повідомляють, що, крім стрілянини, чоловік також здійснив вибух, після чого почалась пожежа.

17:44 Мер Києва Віталій Кличко заявив, що стрілок вбив кількох людей, а серед поранених є дитина, яку транспортують у лікарню. Дорослих поранених, за словами мера, оглядають на місці.

«Спецоперація із затримання чоловіка, який влаштував стрілянину, та наразі перебуває в приміщенні супермаркету, триває. За попередньою інформацією, в супермаркеті теж лунають постріли», — написав також Кличко.

Оновлено 17:31 З’явилось ще одне відео зі стрілком, на якому видно, як він відкриває вогонь по перехожих.

Відео 18+

Про повідомляється в Telegram-каналі поліції Києва.

«За попередньою інформацією, одна людина загинула, є поранені. Кількість постраждалих уточнюється. На місце події скеровані наряди поліції та спецпризначенці КОРД», — сказано в повідомленні.

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Telegram-канад Киевский Движ повідомив, що чоловік з автоматом відкрив стрілянину на Деміївці.

Він опублікував кілька відео та фото з місця подій.

Відео 18+



Також цей канал стверджує, що стрілок захопив заручників у магазині Велмарт, зараз магазин оточили спецпризначенці.