Поліція на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що, за даними медиків, двоє людей загинули внаслідок стрілянини в Голосіївському районі.

Він також повідомив про 10 поранених. Їх доправили до київських лікарень, серед них є одна дитина. Також серед постраждалих — охоронець супермаркету, в який увірвався стрілець.

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17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці проводили спецоперацію з затримання стрілка. На місце події скерували наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

У соцмережах повідомляли, що, крім стрілянини, чоловік також здійснив вибух, після чого почалась пожежа.

За даними журналістів УП, стрільцем виявився Васильченков Дмитро Васильович, 1968 року народження. Він народився в Москві, але має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті.