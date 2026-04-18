Внаслідок стрілянини у Києві загинули двоє людей, ще 10 поранено — серед них дитина

18 квітня, 18:22
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Поліція на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Поліція на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив, що, за даними медиків, двоє людей загинули внаслідок стрілянини в Голосіївському районі.

Він також повідомив про 10 поранених. Їх доправили до київських лікарень, серед них є одна дитина. Також серед постраждалих — охоронець супермаркету, в який увірвався стрілець.

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17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці проводили спецоперацію з затримання стрілка. На місце події скерували наряди поліції та спецпризначенці КОРД.

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Згодом міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

У соцмережах повідомляли, що, крім стрілянини, чоловік також здійснив вибух, після чого почалась пожежа.

За даними журналістів УП, стрільцем виявився Васильченков Дмитро Васильович, 1968 року народження. Він народився в Москві, але має громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Київ Стрілянина Голосіївський район Поліція Віталій Кличко

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