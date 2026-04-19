«Часу для порятунку було обмаль». Як бійці КОРДу ліквідували стрільця, який відкрив вогонь по людях у Києві — фоторепортаж

19 квітня, 00:34
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КОРД на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: Сергій Окунєв/NV)

КОРД на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Кореспондент NV поспілкувався з бійцем КОРДу, який брав участь у штурмі з ліквідації стрільця у Києві. Спецпризначенець розповів, що операція була надважкою.

За його словами, це одна з найскладніших операцій для спецпідрозділів поліції, не враховуючи роботу на фронті.

Часу для порятунку заручників було обмаль, оскільки терорист не висував жодних вимог і відмовлявся виходити на зв’язок. Після вбивства одного із заручників стрільця вирішили взяти штурмом.

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Зловмисник чинив опір, водночас не було відомо, чи продовжить він убивати заручників надалі, тому його ліквідували.

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Операцію провели професійно, під час дій спецпризначенців загиблих чи постраждалих не було.

NV також публікує фоторепортаж із місця події.

Деякі фото 18+

Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
Сергій Окунєв/NV
Фото: Сергій Окунєв/NV
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули 6 людей, десятки отримали поранення — серед них дитина.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви. Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   КОРД Поліція Стрілянина у Києві Голосіївський район

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