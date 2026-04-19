«Часу для порятунку було обмаль». Як бійці КОРДу ліквідували стрільця, який відкрив вогонь по людях у Києві — фоторепортаж

КОРД на місці події в Голосіївському районі, 18 квітня 2026 року (Фото: Сергій Окунєв/NV)

Кореспондент NV поспілкувався з бійцем КОРДу, який брав участь у штурмі з ліквідації стрільця у Києві . Спецпризначенець розповів, що операція була надважкою.

За його словами, це одна з найскладніших операцій для спецпідрозділів поліції, не враховуючи роботу на фронті.

Часу для порятунку заручників було обмаль, оскільки терорист не висував жодних вимог і відмовлявся виходити на зв’язок. Після вбивства одного із заручників стрільця вирішили взяти штурмом.

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Зловмисник чинив опір, водночас не було відомо, чи продовжить він убивати заручників надалі, тому його ліквідували.

Операцію провели професійно, під час дій спецпризначенців загиблих чи постраждалих не було.

NV також публікує фоторепортаж із місця події.

Деякі фото 18+

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: Сергій Окунєв/NV

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули 6 людей, десятки отримали поранення — серед них дитина.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви. Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.