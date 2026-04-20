Один з поранених помер у лікарні: у Києві зросла кількість загиблих внаслідок стрілянини у Голосіївському районі

Квіти на місці стрілянини у Голосіївському районі Києва, 19 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У лікарні Києва помер чоловік, який дістав поранення внаслідок стрілянини у Голосіївському районі столиці 18 квітня. Про це повідомив мер Віталій Кличко у понеділок, 20 квітня.

За його словами, постраждалий перебував у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за його життя до останнього.

Таким чином кількість загиблих внаслідок теракту зросла до семи людей.

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Наразі у лікарнях залишаються семеро поранених, серед них — одна дитина. Четверо госпіталізованих перебувають у реанімації, двоє — у відділенні політравми.

18 квітня у Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який жив в українській столиці, почав стріляти в людей на вулицях, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Одночасно зі стріляниною у квартирі стрілка палала пожежа.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували його. Повідомлялося про шістьох загиблих, окрім стрілка, та 14 постраждалих. Правоохоронці кваліфікували розстріл цивільних та захоплення заручників як теракт.

Відомо, що стрілка звали Дмитро Васильченков. За даними ЗМІ, він мав антиукраїнські та антисемітські погляди.

19 квітня голова Патрульної поліції Євген Жуков оголосив свою відставку після того, як у Мережі з’явилося відео втечі патрульних під час стрілянини.