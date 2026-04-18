Теракт у Києві. Лікарі борються за життя постраждалої дитини, її батьки загинули

Наслідки стрілянини у Києві, 18 квітня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Дитина, поранена під час стрілянини в Києві , перебуває в важкому стані. Її батьки загинули внаслідок нападу. Про це NV повідомили в МВС.

Уся родина потрапила під вогонь стрільця.

За даними генпрокурора Руслана Кравченка, чоловік помер на місці, а жінка — від отриманих поранень у лікарні.

Їхній син, 2015 року народження, отримав вогнепальне поранення і зараз перебуває у дитячому медичному закладі. Лікарі борються за його життя, надаючи необхідну медичну допомогу.

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17 квітня у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину, внаслідок якої загинули 6 людей, десятки отримали поранення — серед них дитина.

Спецпризначенці КОРДу Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники.

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підозрюваним у стрілянині у Голосіївському районі столиці виявився 58-річний уродженець Москви. Нападник міг використовувати автоматичну зброю, зазначив генпрокурор. Одночасно зі стріляниною в його квартирі палала пожежа.

За фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт, що призвів до загибелі людей.