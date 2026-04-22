У Дарницькому районі Києва дорожній конфлікт закінчився стріляниною: водій поранив перехожого

У Києві сталася стрілянина під час дорожнього конфлікту (Фото: Національна поліція)

У Дарницькому районі Києва стався дорожній конфлікт зі стріляниною , правоохоронці затримали порушника. Про це у середу, 22 квітня, повідомили у поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що між порушником, який їхав за кермом автомобіля, та пішоходом стався конфлікт. Останній переходив проїжджу частину у невстановленому місці та водій зробив йому зауваження, після чого між чоловіками виникла сварка.

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Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Згодом водій витягнув зброю та кілька разів вистрілив у бік перехожого. У результаті події мешканець Києва дістав поранення в ногу та спину.

Правоохоронці затримали стрілка та вилучили в нього пристрій для відстрілу гумових куль. Чоловіку повідомлено про підозру у хуліганстві.

Теракт у Києві

18 квітня в Голосіївському районі Києва 58-річний уродженець Москви, який мешкав в українській столиці, почав стріляти в людей, а потім захопив заручників у супермаркеті Велмарт. Внаслідок стрілянини загинули семеро людей, ще близько 14 отримали поранення. Перед виходом на вулицю чоловік підпалив власну квартиру.

Під час штурму спецпризначенці КОРД ліквідували стрільця. З’ясувалося, що вихідця з РФ звали Дмитро Васильченков. Його записи у соцмережах свідчили про те, що він мав антиукраїнські та антисемітські погляди.