У Києві вчительку оштрафували на 3400 гривень за показ дітям мультфільму російською на уроці

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська винесла припис про адміністративне стягнення щодо вчительки одного з київських ліцеїв через порушення вимог закону Про забезпечення функціонування української мови як державної. Розмір штрафу склав 3 400 гривень.

Про це у вівторок, 21 липня, повідомили на сторінці Уповноваженої із захисту державної мови у Facebook.

Підставою для розгляду справи стала скарга батька учня — ветерана російсько-української війни. Він повідомив про порушення мовних прав дітей під час освітнього процесу.

Реклама

Як встановили під час перевірки, на одному із занять у першому класі вчителька використала фрагмент мультфільму, звуковий супровід якого був російською мовою. Педагогиня підтвердила цей факт.

В офісі мовного омбудсмена наголосили, що відповідно до законодавства використання мови держави-агресора, зокрема в освітній сфері, є неприпустимим порушенням.

«Учні першого класу не повинні захищати свої мовні права від дорослих. Це обов’язок закладу освіти, адміністрації та педагогічних працівників — забезпечити освітній процес державною мовою», — наголосив представник обмудсмена у Києві Ігор Спірідонов.

Щодо вчительки склали адміністративний протокол. Уповноважена зазначила, що штраф у розмірі 3 400 гривень педагогиня сплатила того ж дня.

У березні в Секретаріаті Уповноваженої з захисту державної мови наголошували, що відповідно до частин першої-другої статті 30-ї Закону Про забезпечення функціонування української мови як державної мовою обслуговування споживачів в Україні є українська мова.

Підприємства, установи та організації всіх форм власності, ФОП, інші суб'єкти господарювання, що обслуговують споживачів і надають інформацію про товари або послуги, у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги, повинні робити це українською мовою. При цьому інформація державною мовою може дублюватися іншими мовами.