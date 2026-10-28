У Києві підліток викрав автомобіль, поки власник ховався від ракетного удару, та потрапив у ДТП

У Києві 16-річний школяр викрав авто під час ракетної атаки, щоб похизуватися перед друзями (Фото: Національна поліція України)

У Києві 16-річний школяр під час ракетної атаки викрав автомобіль військовослужбовця , щоб покататися містом і похизуватися перед друзями, але потрапив у ДТП.

Про це у середу, 28 жовтня, повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, близько опівночі до поліції звернувся військовослужбовець, який повідомив про зникнення автомобіля зі стоянки на проспекті Академіка Палладіна. Під час ракетної атаки чоловік перебував в укритті.

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Правоохоронці розшукали викрадену машину на одній із вулиць району. З’ясувалося, що автомобіль потрапив у ДТП, а причетним до цього виявився 16-річний школяр.

Як встановило слідство, під час повітряної тривоги хлопець прямував до укриття, коли помітив припаркований ВАЗ. Він пошкодив блок запалювання, завів автомобіль і вирушив кататися містом, однак згодом зіткнувся з іншою припаркованою машиною та залишив місце аварії. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав, додали в поліції.

Слідчі повідомили підлітку про підозру за ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом.