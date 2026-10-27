Росія вдарила по Південному мосту в Києві, на ньому пошкоджено метро, рух перекрито

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування маршрутів (Фото: bigkyiv.com.ua)

У ніч проти 27 жовтня російські війська влучили по Південному мосту, на ньому пошкоджено інфраструктуру метро. Через атаку рух транспорту Південним мостом обмежили.

Оновлено 06:16

В КМДА повідомили, що зв’язку зі збільшенням навантаження на «червону» лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

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Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці — загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька — ст. м. Либідська.

На маршруті № 91 також додадуть 4 автобуси — загалом працюватимуть 7 одиниць рухомого складу.

Оновлено 05:50

Рух транспорту Південним мостом тимчасово перекритий, повідомили у Патрульній поліції Києва.

Про це вночі 27 жовтня повідомили в КМВА та мер Кличко.

Поїзди зеленої (Сирецько-Печерської) лінії метро курсують на двох ділянках: між станціями Сирець — Видубичі та Осокорки — Червоний Хутір.

По червоній лінії метро рух поїздів здійснюється між станціями Академмістечко — Лісова. Всі станції, зокрема Чернігівська та Лісова, відкриті для пасажирів.

Пасажирів просять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Увечері 26 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У Деснянському районі зафіксували влучання біля станції метро та житлового будинку, у Дніпровському — пошкодження двох медичних закладів і нежитлової будівлі. Серед постраждалих були медики швидкої допомоги, також повідомлялося про загиблого.

У ніч проти 27 жовтня Росія знову атакувала столицю балістикою. У Подільському районі пошкоджено адміністративну будівлю, ще за двома адресами зафіксували влучання в нежитлові будівлі.