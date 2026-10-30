У Києві сьогодні відновлюють рух автомобілів Південним мостом із лівого берега на правий

Затори в Києві після російського удару, 28 жовтня (Фото: REUTERS/Vladyslav Sodel)

У Києві у п’ятницю, 30 жовтня, відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого берега на правий.

Про це повідомляє КМДА.

У повідомленні йдеться, що спочатку рух однією смугою буде дозволено для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових автомобілів.

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Таке рішення було ухвалено за результатами технічного обстеження мосту та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

Водночас у напрямку з правого на лівий берег рух поки що залишається закритим. У КМДА додали, що на цій ділянці тривають технічні роботи.

Також фахівці опрацьовують технічні рішення для ремонту пошкоджених конструкцій Південного мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Зокрема, було влучання в Південний міст.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб якнайшвидше відновити міст.