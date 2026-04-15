Про це повідомила поліція Києва у середу, 15 квітня.

Правоохоронці виявили фрагмент ракети у лісовій місцевості. Територія перебуває під охороною поліції, доступ громадян обмежено.

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Фото: Поліція Києва

На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби.

У поліції зазначили, що фахівці вибухотехнічної служби проведуть контрольоване знищення боєприпасу, тому жителі прилеглих районів можуть чути звуки вибухів.

Фото: Поліція Києва

Повітряні сили ЗСУ заявили, що у ніч проти 15 квітня російська армія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М та 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона збила та знешкодила 309 дронів.

Унаслідок атаки у Запоріжжі загинула 74-річна жінка, війська РФ завдали удару по зупинці. Також Росія вдарила по центру Дніпра, постраждали троє людей. У Черкасах постраждали четверо людей, пошкоджено десятки приватних будинків.

Наслідки атаки РФ фіксують також в Одеській і Київській областях.