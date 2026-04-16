РФ масовано атакувала Київ ракетами: 4 загиблих, 60 постраждалих, пошкоджено багатоповерхівки, найбільше руйнувань на Подолі та Оболоні

Наслідки атаки на Київ 16 квітня. У столиці пошкоджено 17 багатоповерхівок (Фото: REUTERS/Anna Voitenko)

У ніч проти 16 квітня російські війська масовано атакували Київ ракетами. Влучання зафіксовані у Подільському, Оболонському і Шевченківському районі. Загинули четверо людей, постраждалих понад 50.

NV стежив за наслідками атаки.

14:27 На фото нижче — квартири та будинки киян, знищені російськими нічними ударами

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Фото: ДСНС

Фото: Суспільне

13:53 Правоохоронці показали момент повторного удару в Оболонському районі Києва, де постраждали медики та поліцейські

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13:45 У Києві від обстрілу постраждали 13 локацій в чотирьох районах. Якби не сили ППО, «наслідки були б значно болючішими» — КМВА

Очільник КМВА Тимур Ткаченко узагальнив наслідки атаки:

Росіяни били по Києву балістикою та ударними БпЛА.

Найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Там на великій площі горіли складські будівлі, понівечено житлові будинки та квартири мешканців.

Росіяни забрали життя чотирьох киян, серед них 12-річна дитина.

60 людей у Києві отримали поранення, серед них четверо дітей. Наразі 30 осіб госпіталізовані до закладів лікування де їм надається медична допомога.

«Сьогодні росіяни вкотре підтвердили, що їх не цікавить мир. Вони не припиняли свої підступні наміри, вони накопичували ресурс», — резюмував Ткаченко.

13:37 Вигоріла парковка автосалону Mercedes на Степана Бандери: у Києві постраждало підприємство Укравто Груп, загинули двоє охоронців

Під час масованого російського удару по Києву зазнало пошкоджень підприємство Укравто Груп. Як повідомили NV Бізнес в Укравто Груп, внаслідок влучання ракети є загиблі серед співробітників. Раніше прокуратура повідомляла, що загиблі - двоє охоронців, які перебували поруч з місцем атаки.

Також пошкоджено будівлю підприємства та завдано значних матеріальних збитків унаслідок пожежі.

«На місці працюють екстрені служби та правоохоронні органи — ми сприяємо всім необхідним заходам для з’ясування обставин події. Укравто Груп висловлює щирі співчуття родинам і близьким загиблих», — додали у компанії.

Як повідомляє Київ Оперативний, повністю вигоріла парковка автосалону Mercedes на Степана Бандери. Також під ударом опинилися автосалони Kia та Ducati. Згоріло близько 60 автівок.

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Діяльність Укравто Груп охоплює виробництво, імпорт і продаж автомобілів, надання послуг автосервісу, автострахування, логістики, постачання запчастин і пального. Компанія є генеральним імпортером і офіційним дилером автомобільних брендів Mercedes-Benz, KIA, Maserati, Chery, Geely, Toyota та інших в Україні.

13:00 У Подільському районі Києва кореспондент NV Сергій Окунєв допоміг врятувати з-під завалів собаку, який провів там близько шести годин після російського удару. Тварину вдалося дістати живою попри ризик обвалу конструкцій.

«Я просто долучився до операції як людина з довгими руками і нормальною комунікацією з тваринами», — пожартував Сергій.

У момент удару в будинку також перебувала матір із трьома дітьми. Двоє дітей змогли вийти самі, а жінку та її 16-річну доньку деблокували рятувальники ДСНС. Дівчина отримала серйозні травми, зокрема переломи.

12:33 У Києві внаслідок атаки пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК: постраждали виробничі цехи та адмінбудівлі, повідомили в компанії.

Постраждав один з працівників, пошкоджено 15 автомобілів.

11:48 Ігнат заявив про «дуже серйозну» проблему дефіциту ракет до ЗРК Patriot

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав питання дефіциту ракет до систем ППО Patriot в Україні «дуже серйозним». Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у четвер, 16 квітня.

Він зазначив, що Україна потребує більше ракет до ЗРК Patriot, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про критичний дефіцит боєприпасів.

«З такими атаками, власне, треба чимось відбиватися. У нас люди підготовлені, 24/7 не лише вміють відбивати успішно балістику, але й раціонально використовують ракети… Питання зараз дійсно в ракетах дуже серйозні», — сказав Ігнат.

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Він додав, що українські оператори систем Patriot наразі є найкращими фахівцями у світі.

11:40 Кількість постраждалих у Києві зросла до 60 — дані КМВА

11:25 У КМДА розповіли деталі повторного удару по медиках в одному з місць прильотів, внаслідок якого було знищено карету швидкої і травмовано лікарів

Повторне влучання відбулося, коли фахівці швидкої надавали допомогу постраждалим. Медики і водій зазнали поранень середньої важкості, їх госпіталізували.

На місці цієї атаки побував кореспондент NV.

11:00 Ранкові кадри масштабного задимлення в Києві

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

Фото: REUTERS/Anna Voitenko

10:54 «Виконана під одне завдання». На що була націлена добова повітряна атака РФ та як довго росіяни будуть кошмарити українців — Світан

Полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі Radio NV розповів про особливості російської повітряної атаки, яка тривала впродовж доби.

10:47 Атака 15 квітня була «розвідкою боєм» перед сьогоднішніми масованими ударами, у Києві 5 влучань балістики — Ігнат

За словами начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, особливістю атаки 16 квітня було застосування росіянами великої кількості балістики.

«19 балістичних ракет Іскандер-М або ж С-400 було застосовано по чотирьох регіонах нашої держави, в Києві було п’ять влучань і також постраждали Дніпро, Харківщина та Одещина. В першій хвилі противник застосував крилаті ракети у кількості 20, фактично таку саму кількість, як і балістики сьогодні вночі. Тому саме цього разу ми дещо змінили формат, зробили підсумок за добу, тому що це була така фактично добова атака з 7 ранку вчорашнього дня по 7 ранку сьогодні, 16 квітня», — заявив Ігнат в ефірі телемарафону Єдині новини.

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Він також додав, що за результатами видно, що крилаті ракети вдається збивати, інколи показник перехоплення сягає майже 100%, насамперед завдяки роботі тактичної авіації та літаків F-16. Водночас, за його словами, балістичні ракети залишаються «Ахіллесовою пʼятою» для Сил оборони України.

10:45 У соцмережах з’явилося відео прямого влучання шахеда в одну з багатоповерхівок у Києві

10:35 «Жахлива ніч, руки досі тремтять» — посолка ЄС в Україні про нічну атаку по Києву

Катерина Матернова написала, що «ця ніч була жахливою» і опублкувала фото з укриття, де вона провела значну частину ночі. «Мої руки досі тремтять. У місті пахне димом від пожеж, що спалахнули в кількох частинах міста. Влада підраховує кількість жертв — загиблих і поранених», — додала вона.

Матернова наголосила, з що з боку Росії це не була «операція».

«Це був напад на невинних людей уві сні. Сирени не вщухали. Здавалося, що вибухи ніколи не закінчаться. Я завжди роблю паузу, щоб подумати про те, як Україна знову підіймається вранці. Як міста починають пульсувати життям, а люди поспішають на роботу — виснажені, налякані. Це триває вже понад чотири роки. Як довго це може тривати?» — йдеться у дописі Матернової.

10:30 Більшість з 19 балістичних ракет вночі були спрямовані по Києву — Зеленський

Президент України наголосив, що нічний удар довів: Росія не заслуговує на будь-яке пом’якшення глобальної політики та зняття санкцій. «Росія робить ставку на війну. […] Жодної нормалізації такої Росії бути не може. Тиск на Росію повинен працювати. І важливо вчасно виконувати кожну обіцянку допомоги для України», — підкресли Володимир Зеленський.

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10:24 Кількість потерпілих у Києві збільшилася до 56 осіб, серед них діти 9 та 16 років — поліція

09:53 У Києві рятувальники ліквідували пожежі на всіх локаціях після обстрілу

Рятувальники ДСНС продовжують аварійно-рятувальні роботи: розбирають завали та конструкції на двох локаціях. Наразі в Києві залучені 60 одиниць пожежної та спецтехніки, а також понад 300 чоловік особового складу.

09:44 Мешканець пошкодженої багатоповерхівки в Києві розповів про серію сильних вибухів, між якими його родина встигла вибігти в коридор. «Це нас і врятувало, мабуть, тому що все повилітало прямо на нашу постіль. Повністю вилетіли всі вікна. Слава богу, що ми живі. Так трохи склом посікло», — розповів Суспільному Сергій, мешканець пошкодженого будинку в Києві.

Фото: REUTERS/Alina Smutko

09:40 Київ та кияни оговтуються після нічної атаки: кадри Reuters з пошкоджених житлових будинків та готелю

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

09:17 Київ після атаки затягнуло щільним димом — фото Суспільного

09:15 Ще фото наслідків нічної атаки від кореспондента NV Сергія Окунєва

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

Фото: Сергій Окунєв / NV

08:55 Кількість постраждалих у Києві зросла до 54, серед них медики та поліцейські, пошкоджено 17 багатоповерхівок

Прокуратура повідомила про наслідки нічних ударів по Києву 16 квітня:

Відомо про чотирьох загиблих, постраждали щонайменше 54 людини.

Двоє загиблих, серед яких 12-річна дитина та жінка — у Подільському районі. Ще двоє людей загинули в Оболонському районі, це охоронці автосалону.

Серед понад 50 постраждалих — троє працівників поліції, четверо медиків та двоє іноземців.

Найбільше наслідки атаки відчули Подільський та Оболонський райони Києва.

У Києві пошкоджено 17 багатоповерхових будинків, 10 приватних будинків, готель, офісний центр, автосалон, заправну станцію, ТРЦ.

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08:40 «Свідомий терор проти мирного населення». Удари Росії по Києву, Одесі та Дніпру забрали 15 життів — Кулеба

«Росія знову масовано вдарила по мирних українських містах — забрала життя 15 людей. Цифра станом на зараз, розбори завалів тривають. Це черговий свідомий терор проти мирного населення. Ворог цілеспрямовано б'є по домівках, де сплять діти, по вулицях міст, по критичних об'єктах, від яких залежить життя громад», — наголосив віцепрем'єр Олексій Кулеба.

За його даними, загалом внаслідок ударів по Києву, Одесі, Дніпру та інших регіонах України понад 80 поранених, за їх життя борються медики.

08:11 Дві хвилі комбінованих ударів: Росія за добу атакувала Україну 659 дронами та 44 ракетами

Йдеться про атаки у період з 07:00 15 квітня по 07:00 16 квітня, коли РФ здійснила дві хвилі комбінованих атак по території України із застосуванням 703 повітряних цілей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росія атакувала Україну 659 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, а також 44 ракетами:

19 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 ( збито 8);

збито 8); 20 крилатими ракетами Х-101 ( збито 19);

збито 19); 5 крилатими ракетами Іскандер-К ( збито 4).

Станом на 07:30 протиповітряна оборона України знешкодила 667 російських цілей. З 659 БпЛА вдалося знешкодити 636 дронів.

Внаслідок атаки зафіксовано влучання 12 ракет та 20 дронів на 26 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків — на 25 локаціях. Інформація щодо однієї крилатої ракети уточнюється.

Повітряні сили попередили, що у небі над Україною залишаються кілька БпЛА РФ.

08:02 У Києві загинуло четверо людей, постраждали 48 — уточнення ДСНС

07:50 Агентство Reuters публікує світлини нічної атаки по Києву та її наслідків — NV зібрав фоторепортаж

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На фото видно шахеди на рівні багатоповерхівок, пожежі в столиці, понівечені автівки швидких після повторної атаки по медиках.

REUTERS/Valentyn Ogirenko / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Alina Smutko

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

07:35 У Києві частково змінили рух автобусів і тролейбусів через наслідки атаки

07:30 Кличко заявив, що Укиєві загинули четверо людей [раніше в ДСНС повідомили про 5 загиблих], серед них 12-річний хлопчик.

Кількість постраждалих у Києві зросла до 45. 26 із них медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці та амбулаторно (зокрема, двом дітям).

07:26 Відбій тривоги у Києві

07:09 У Подільському районі Києва ворожий БпЛА «буквально влетів у 18-типоверхівку», повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, шахед летів дуже низько. Екстрені служби прямують на місце.

У Києві вже п’ятеро загиблих, 21 постраждалий — ДСНС

06:27 Повторна тривога в Києві.

05:10 Кличко підсумував наслідки атаки на Київ станом на 05:00

У Подільському районі:



Сталося влучання в нежитлову будівлю.

Також відбулося падіння уламків на кількох локаціях. На одній із них, у житловому будинку, сталася пожежа на першому поверсі. В іншій багатоповерхівці пошкоджені вікна. Також уламки частково зруйнували триповерхову будівлю міні-готелю та пошкодили прилеглі будинки.

Сталося влучання уламків ракети в 6 поверх 16-поверхового житлового будинку. Без займання.



Внаслідок падіння уламків частково зруйновано приватний будинок. З-під завалів врятували дитину та її матір.

В Оболонському районі:

Пошкоджено офісну будівлю з подальшим горінням конструкцій та припаркованих автомобілів.

Внаслідок повторного обстрілу постраждали 4 медики.

У Дніпровському районі:

Виявили уламки ракети на відкритій території.

В Деснянському районі:

Внаслідок падіння уламків ракети сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку.

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За даними медиків, у столиці загинули двоє людей — 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали наразі 18 мешканців міста. Медики госпіталізували 11 постраждалих. Іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно.

Екстрені служби продовжують працювати на місцях та ліквідовувати наслідки атаки.

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

04:37 Кількість постраждалих в Києві зросла до 18 людей, серед них дитина, повідомив Ткаченко.

04:17 В КМВА повідомляють про 13 постраждалих.

04:16 Внаслідок атаки ворога на столицю загинули двоє людей — 12-річний хлопчик та 35-річна жінка. Постраждали 10 мешканців міста. Медики госпіталізували 6 постраждалих. Іншим — надали допомогу на місці та амбулаторно, повідомив Кличко.

03:48 У Подільському районі з-під завалів дістали дитину і з матірʼю направили до лікарні, повідомив Ткаченко.

03:43 Наразі в Києві постраждали 10 людей. Серед них — декілька медиків, повідомив Кличко.

03:20 За попередньою інформацією, в Подільському районі загинула 12-річна дитина. Декілька людей постраждали. Наразі медики надають допомогу.

В Оболонському районі велика пожежа в нежитловій забудові на місці падіння уламків ракети. Палають також автівки. На Оболоні четверо поранених медиків, які виїхали на виклик, повідомив Кличко.

03:15 У Подільському районі уламки ракети влучили в шостий поверх 16-поверхового будинку.

Пожежі немає. За іншою адресою — пожежа на першому поверсі житлового будинку. Екстрені служби працюють на місцях, повідомив Кличко.

Місцева влада повідомляє, що у Подільському районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю, а також пожежу на першому поверсі житлового будинку. В Оболонському районі попередньо є постраждалі.



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У ніч проти 16 квітня Росія завдала ракетного удару по Києву. У столиці пролунали вибухи, сили протиповітряної оборони працювали по ворожих цілях.

У Шевченківському районі столиці викликали медиків. Бригада вирушила на місце.

На місця влучань і падіння уламків прямують екстрені служби. Мешканців столиці закликають залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.