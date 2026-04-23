У Києві перейменували проїзд біля Верховної Ради на честь загиблого Андрія Парубія

Київська міська рада 23 квітня ухвалила рішення присвоїти назву проїзду, що розташований поблизу Верховної Ради України, на честь загиблого колишнього спікера Андрія Парубія . Про це повідомила пресслужба міської ради.

Мова йде про безіменний проїзд між Маріїнським парком та будинком № 9 на вулиці Михайла Грушевського.

Депутатка міськради Марина Порошенко пояснила це рішення тим, що «ім'я Андрія Парубія невід'ємно пов’язане з утвердженням української державності, розвитком парламентської традиції та непохитним захистом національних інтересів України».

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«Андрій Парубій був одним з тих політиків, хто не лише творив новітню історію українського парламенту, але й відстоював стратегічний курс держави на свободу, демократію та європейське майбутнє. […] Присвоєння його імені проїзду поблизу Верховної Ради України є знаком глибокої поваги до його внеску в боротьбу за незалежність України, розвиток парламентаризму та зміцнення нашої національної стійкості», — додала депутатка.

У січні в додатку Київ Цифровий завершилося опитування щодо найменування проїзду на честь Парубія, яке підтримали 57% користувачів.

Убивство Андрія Парубія — що відомо

30 серпня 2025 року у Франківському районі Львова застрелили колишнього голову Верховної Ради та чинного народного депутата Андрія Парубія. За даними слідства, в нардепа здійснили вісім пострілів.

1 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ймовірного вбивцю вже затримали. Того ж дня 52-річному львів'янину Михайлу Сцельнікову повідомили про підозру.

Чоловік зізнався у скоєному і заявив, що не співпрацював із РФ. Він назвав свої дії «особистою помстою української влади». Сцельніков також попросив, щоб його обміняли на українських військовополонених, щоб він зміг поїхати шукати тіло загиблого на війні сина, який зник безвісти під Бахмутом.

3 жовтня СБУ зазначила, що зібрала докази співпраці підозрюваного зі спецслужбами РФ, які й доручили йому застрелити ексспікера парламенту.

11 березня 2026 року СБУ заявила, що завершила досудове розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо підозрюваного у вбивстві Парубія. 53-річному львів'янину загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

1 квітня Михайлу Сцельнікову продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 травня 2026 року без права внесення застави.