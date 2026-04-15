Патрульна поліція Києва заявила, що правоохоронці застосували табельну зброю, щоб зупинити водія-порушника в Печерському районі. За даними поліції, під час втечі він наїхав на одного з правоохоронців і протаранив службове та цивільне авто.

Про це йдеться у повідомленні патрульної поліції Києва у Telegram.

У поліції заявили, що патрулюючи Печерський район, правоохоронці помітили автомобіль Alfa Romeо, водій якого порушив ПДР. Вони надали керманичу сигнал про зупинку, однак він її проігнорував та пришвидшив рух.

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Під час спроби зупинити водія він наїхав на поліцейського та врізався у службове авто. Крім того, він також зіткнувся з припаркованим автомобілем Mercedes, кажуть у поліції. Подія сталася на вулиці Будіндустрії. Для примусової зупинки транспортного засобу патрульні застосували табельну вогнепальну зброю. У поліції підкреслили, що внаслідок стрілянини немає травмованих.

Інспектори виявили в чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан спʼяніння він відмовився.

«Ми з’ясували, що чоловік вже вдруге протягом року сідає за кермо в стані сп’яніння та позбавлений права керування рішенням суду за нетверезу їзду», — йдеться в повідомленні.

Водія затримали. На нього склали адмінпротоколи за ігнорування вимоги зупинитися, втечу з місця ДТП, повторне керування у стані сп’яніння протягом року та порушення правил дорожнього руху, що призвело до аварії.

Крім того, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом опору правоохоронцям.