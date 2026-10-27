У Києві відкрили всі станції «червоної» гілки метро, на «зеленій» рух між Осокорками і Червоним хутором призупинено

Київське метро під час масованого російського обстрілу, 7 жовтня (Фото: REUTERS/Alina Smutko)

У вівторок, 27 жовтня, у Києві після масованого обстрілу відкрили всі станції червоної гілки метро, а на зеленій гілці рух між Осокорками та Червоним хутором призупинено.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він уточнив, що рух на червоній гілці відкрито для пасажирів. Поїзди курсують між станціями Академмістечко та Лісова.

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Унаслідок атаки пізно ввечері 26 жовтня було пошкоджено ділянку між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова.

Він також додав, що рух поїздів між станціями Осокорки та Червоний хутір на зеленій гілці метро тимчасово призупинено через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

У КМДА зазначили, що рух поїздів здійснюється між станціями Сирець та Видубичі. Водночас рух поїздів між станціями Осокорки та Червоний хутір тимчасово призупинено.

Місто збільшило кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсують між лівим і правим берегом.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць громадського транспорту.

Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів № 22 та 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух за цими маршрутами організують через Дарницький міст.

Водночас на маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на чотири одиниці — загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас п’ять автобусів курсуватимуть на короткій ділянці від вул. Тростянецької до станції метро Либідська.

На маршрут № 91 також додадуть чотири автобуси — загалом працюватимуть сім одиниць рухомого складу.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Відомо про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету поблизу станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

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Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

У патрульній поліції Києва повідомили, що рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.