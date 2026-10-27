На лівому березі Києва у вівторок, 27 жовтня, виникли значні затори внаслідок закриття руху Південним мостом після російської атаки . Про це повідомляє Новини.Live .

Водіям радять їхати через Дарницький міст, адже Південний міст перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

У Києві після масованого обстрілу відкрили всі станції червоної гілки метро, а на зеленій гілці рух між Осокорками та Червоним хутором призупинено. Рух на червоній гілці відкрито для пасажирів. Поїзди курсують між станціями Академмістечко та Лісова.

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Унаслідок атаки пізно ввечері 26 жовтня було пошкоджено ділянку між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова. Місто збільшило кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсують між лівим і правим берегом.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць громадського транспорту.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Відомо про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету поблизу станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.