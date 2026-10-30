Мер Києва Віталій Кличко заявив, що рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег однією смугою відкриють з 17:00 у п’ятницю, 30 жовтня.

Про це він повідомив під час відеозвернення.

Кличко зазначив, що фахівці профільних комунальних підприємств спільно з науковцями опрацьовують технічне рішення для ремонту пошкоджених конструкцій мосту, зокрема тих, що забезпечують роботу метрополітену.

Реклама

Раніше цього дня КМДА повідомляла, що у столиці відновлюють рух автомобілів Південним мостом із лівого берега на правий. Спочатку рух однією смугою буде дозволений для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових автомобілів.

За словами КМДА, таке рішення ухвалили за результатами технічного обстеження мосту та висновків експертизи Національного інституту розвитку інфраструктури.

26 та 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Зокрема, було влучання в Південний міст.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб якнайшвидше відновити міст.

30 жовтня міністр інфраструктури й відновлення Микола Калашник заявив, що Україна має намір збудувати 21 альтернативну мостову переправу. У Києві будівельні роботи вже розпочалися, а перші мости планують відкрити на початку року.