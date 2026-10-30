У Києві запустять новий транспорт для покращення сполучення між двома берегами: що зміниться

Київська міська державна адміністрація переглянула маршрути наземного транспорту, аби посилити сполучення між правим і лівим берегом, адже рух метро Південним мостом наразі не здійснюється – через пошкодження внаслідок російських атак.

Про оновлені маршрути КМДА повідомила у п’ятницю, 30 жовтня.

Уздовж червоної лінії метро будуть організовані три автобусні маршрути замість одного:

№ 1-М — Лісова — Палац спорту;

№ 1-МА — Лісова — Арсенальна (у ранкові та вечірні години пік);

№ 1-МД — Дарниця — Палац спорту.

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Від станції метро Лісова до залізничної станції Куренівка через метро Почайна курсуватиме новий тролейбус № 48.

На зеленій лінії метро запустять новий автобус № 3-М між станціями метро Осокорки та Видубичі.

Під час повітряних тривог автобуси № 110, № 111 і № 112 йдуть через Північний міст, а №№ 22-ТЛ, 22-ТД та № 91-Т — через Дарницький.

Також КМДА повідомила, що 30 жовтня відновлюється рух автомобілів Південним мостом із лівого берега на правий. Спочатку рух однією смугою буде дозволено для транспортних засобів вагою до 10 тонн, зокрема легкових автомобілів. У напрямку з правого на лівий берег рух поки що залишається закритим, адже на цій ділянці тривають технічні роботи.

Увечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня російські агресори атакували Київ кількома балістичними ракетами. Було влучання в Південний міст. Після атаки рух потягів між станціями Осокорки — Червоний хутір на зеленій лінії метро був призупинений.

Наразі рух на зеленій лінії відновлений частково: потяги курсують двома окремими ділянками (Осокорки — Червоний хутір та Сирець — Видубичі).