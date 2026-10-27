Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснив, чому Південний міст у Києві складно зруйнувати та скільки часу може знадобитися на відновлення пошкодженого покриття.

Про це він розповів у вівторок, 27 жовтня, в ефірі телемарафону.

«Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час», — зазначив Ігнат.

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Він додав, що під час останньої атаки РФ випустила в напрямку столиці 16 балістичних ракет типу Іскандер-М або зенітних ракет С-400. Які саме ракети влучили в міст, мають встановити фахівці після дослідження місця удару.

Ігнат також наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська атакують Київ балістичними ракетами кількома хвилями впродовж ночі, поєднуючи обстріли з ударами безпілотників.

«Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак… Отак хвилями балістикою б’ють. Це все супроводжується атаками дронів», — підкреслив він.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялось про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро Лісова, а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Крім цього, після нічної російської атаки в Києві пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновили на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.