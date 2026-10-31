У Києві відновили водопостачання після удару РФ по об'єкту інфраструктури 30 жовтня

31 жовтня, 09:29
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Cистеми водопостачання та водовідведення Києва працюють у штатному режимі (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Cистеми водопостачання та водовідведення Києва працюють у штатному режимі (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

У Києві у суботу, 31 жовтня, повністю відновили водопостачання та водовідведення після російського удару по об'єкту критичної інфраструктури увечері 30 жовтня. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Наразі системи водопостачання та водовідведення працюють у штатному режимі», — написав Кличко у Telegram.

Він розповів, що в об'єкт інфраструктури вчора увечері було три влучання, унаслідок чого виникла аварія. Енергетики та комунальники працювали усю ніч над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

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Напередодні Кличко повідомив про відсутність водопостачання на лівому березі Києва, а також у Печерському, Соломʼянському та Голосіївському районах. У Святошинському та Подільському — було знижено тиск води.

Перебої з подачею води виникли після влучання російських БпЛА в обʼєкт критичної інфраструктури міста увечері 30 жовтня. Кличко повідомляв про знеструмлення. У Шевченківському районі також було пошкоджено скління в 14-поверховому житловому будинку.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Київ Віталій Кличко Водопостачання Війна Росії проти України Критична інфраструктура

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