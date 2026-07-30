У Києві внаслідок ракетного удару РФ пошкоджено павільйон станції Почайна: як зараз працює метро

Через масовану атаку країни-агресорки Росії у ніч проти 30 липня у Києві пошкоджено вітражне скління павільйону підземного переходу станції метро Почайна, повідомляє столичний метрополітен.

Там наголосили, що попри пошкодження, станція розпочала роботу за графіком.

«Фахівці київського метрополітену оперативно прибрали уламки скла та забезпечили безпечний прохід для пасажирів», — йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що метрополітен працює у звичайному режимі, з дотриманням затвердженого графіка руху поїздів і вимог безпеки.

У ніч проти четверга, 30 липня, війська РФ атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунала серія вибухів.

У Святошинському районі, внаслідок падіння уламків, сталося загоряння на території нежитлової забудови, повідомляв мер столиці Віталій Кличко.

В Оболонському районі спалахнули торговельні павільйони на території ринку.

Внаслідок атаки РФ на столицю загинула одна людина, ще двоє — поранені.