Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обстріл Києва 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи черговий російський обстріл України 27 жовтня, зазначив, що такі дії є чистим державним тероризмом.

Про це повідомляє МЗС України.

У відомстві зазначили, що серед цілей РФ були гуртожиток, медичний заклад, житлові будинки, метро, міст та автозаправна станція.

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У МЗС уточнили, що щонайменше десять інших областей України також зазнали атак, причому удари були спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.

«Допомагати Росії долати міжнародну ізоляцію, доки вона відмовляється припинити свою війну, неприпустимо. Путін — убивця, на руках якого кров. Його місце — на лаві підсудних у Гаазі, а не на міжнародних заходах», — наголосив міністр.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Зокрема, було зафіксовано влучання в Південний міст.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, фахівці оцінюють ступінь пошкоджень, а рух мостом наразі закрито.

За даними ДСНС Києва, внаслідок російських атак у Києві загинула одна людина, ще 15 постраждали.