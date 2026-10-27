«Путін — убивця». МЗС відреагувало на масований російський удар по Україні

27 жовтня, 12:17
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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обстріл Києва 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на обстріл Києва 27 жовтня (Фото: REUTERS/Валентин Огіренко)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи черговий російський обстріл України 27 жовтня, зазначив, що такі дії є чистим державним тероризмом.

Про це повідомляє МЗС України.

У відомстві зазначили, що серед цілей РФ були гуртожиток, медичний заклад, житлові будинки, метро, міст та автозаправна станція.

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У МЗС уточнили, що щонайменше десять інших областей України також зазнали атак, причому удари були спрямовані переважно на енергетичну інфраструктуру.

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«Допомагати Росії долати міжнародну ізоляцію, доки вона відмовляється припинити свою війну, неприпустимо. Путін — убивця, на руках якого кров. Його місце — на лаві підсудних у Гаазі, а не на міжнародних заходах», — наголосив міністр.

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Зокрема, було зафіксовано влучання в Південний міст.

Як повідомляв мер столиці Віталій Кличко, фахівці оцінюють ступінь пошкоджень, а рух мостом наразі закрито.

За даними ДСНС Києва, внаслідок російських атак у Києві загинула одна людина, ще 15 постраждали.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Російська агресія МЗС України Війна Росії проти України Андрій Сибіга

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