Рятувальники показали наслідки балістичних ударів РФ по Києву

30 жовтня, 08:34
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Наслідки російського удару по Києву, 30 жовтня (Фото: ДСНС)

Наслідки російського удару по Києву, 30 жовтня (Фото: ДСНС)

У ніч на 30 жовтня російські війська завдали ударів по Києву балістичними ракетами. Рятувальники показали фотографії наслідків.

У ДСНС заявили, що йдеться про обстріли Дніпровського та Дарницького районів Києва. На кадрах видно пошкодження поблизу ЖК «Комфорт Таун».

ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС
ДСНС
Фото: ДСНС

У Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини.

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Також у цьому районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі у двох місцях.

У Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях: горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Київ Російська агресія Війна Росії проти України

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