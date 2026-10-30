Рятувальники показали наслідки балістичних ударів РФ по Києву

У ніч на 30 жовтня російські війська завдали ударів по Києву балістичними ракетами. Рятувальники показали фотографії наслідків.

У ДСНС заявили, що йдеться про обстріли Дніпровського та Дарницького районів Києва. На кадрах видно пошкодження поблизу ЖК «Комфорт Таун».

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У Дніпровському районі столиці внаслідок падіння уламків частково зруйновано одноповерхову будівлю та виникла пожежа. Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблої людини.

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Також у цьому районі пошкоджено вікна житлового будинку та припарковані автомобілі у двох місцях.

У Дарницькому районі виникли пожежі в нежитлових будівлях: горіли складська будівля, сміття, деревина та покрівля недіючої споруди.