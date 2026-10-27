У Києві поліція показала схему об'їзних маршрутів Південного мосту після російського балістичного удару

У Києві показали схему об'їзних маршрутів Південного мосту, який постраждав унаслідок обстрілу РФ у ніч на 27 жовтня.

Про це повідомляє Нацполіція.

У зв’язку з перекриттям Південного мосту рух транспорту тимчасово здійснюється за об'їзними маршрутами:

Вантажний транспорт: з Бориспільської траси рух спрямовується на вулицю Старобориспільську, далі — вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

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Легковий транспорт: об'їзд здійснюється проспектом Миколи Бажана на Дніпровську набережну в напрямку Дарницького мосту та мосту Патона.

Поліція також показала схему об'їзних маршрутів Південного мосту:

Фото: Поліція

Увечері 26 жовтня та в ніч на 27 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами, завдавши кількох серій ударів. Повідомлялося про пошкодження гуртожитку й корпусу Державного торговельно-економічного університету неподалік від станції метро «Лісова», а також про влучання в Південний міст і адміністративну будівлю на Подолі.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, постраждали 14 жителів столиці. Дев’ятьох із них госпіталізували.

Крім того, після нічної російської атаки в Києві пошкоджено ділянку метро між станціями Дарниця та Чернігівська, а також виходи зі станції Лісова, проте рух червоною гілкою відновлено на всіх станціях. На зеленій лінії тимчасово не курсують поїзди між станціями Осокорки та Червоний хутір через пошкодження інфраструктури на Південному мосту.